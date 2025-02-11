США підштовхуватиме ЄС купувати більше американської зброї для України, - Reuters
Адміністрація Дональда Трампа планує підштовхнути європейських союзників до купівлі більшої кількості американської зброї для України напередодні можливих переговорів з РФ
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що відповідний план адміністрації американського президента дасть певне заспокоєння українським лідерам, які побоюються, що Трамп може заблокувати подальшу допомогу.
Європейські країни раніше вже купували американську зброю для України за часів адміністрації Джо Байдена. Лідери планують обговорити тему на цьому тижні під час Мюнхенської конференції з безпеки.
"Це одна з кількох ідей, які обговорює адміністрація, щоб потенційно продовжити постачання американської зброї Києву без значних витрат американського капіталу", - кажуть у джерелі.
- Напередодні Дональд Трамп розповів, що розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним телефоном, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні. У Кремлі водночас не змогли підтвердити чи спростувати цю інформацію.
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