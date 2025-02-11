США підштовхуватиме ЄС купувати більше американської зброї для України, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що відповідний план адміністрації американського президента дасть певне заспокоєння українським лідерам, які побоюються, що Трамп може заблокувати подальшу допомогу.

Європейські країни раніше вже купували американську зброю для України за часів адміністрації Джо Байдена. Лідери планують обговорити тему на цьому тижні під час Мюнхенської конференції з безпеки.

"Це одна з кількох ідей, які обговорює адміністрація, щоб потенційно продовжити постачання американської зброї Києву без значних витрат американського капіталу", - кажуть у джерелі.