США пообіцяли нові атаки на цілі, пов'язані з Іраном на Близькому Сході
Сполучені Штати пообіцяли продовження ударів по підтримуваних Іраном угрупованнях на Близькому Сході
Про це пише "Радіо Свобода".
За словами речника Білого дому з національної безпеки Джона Кірбі, удари 2 і 3 лютого були лише "першим раундом".
"Все почалося з ударів у п’ятницю ввечері, але це ще не кінець. Ми маємо намір завдати додаткових ударів і вжити додаткових заходів, щоб продовжити надсилати чітке повідомлення: Сполучені Штати дадуть відповідь, коли на наші війська нападуть або загинуть люди", - сказав він.
Крім цього, він наголосив, що буде "більше кроків - деякі видимі, деякі, можливо, невидимі", додавши, що він не може описати якусь відкриту військову кампанію.
- У суботу, 3 лютого, хусити заявили, що війська США і Великої Британії завдали 38 авіаударів Ємену, та пообіцяли відповісти.
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