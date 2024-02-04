США пообіцяли нові атаки на цілі, пов'язані з Іраном на Близькому Сході

Про це пише "Радіо Свобода".

За словами речника Білого дому з національної безпеки Джона Кірбі, удари 2 і 3 лютого були лише "першим раундом".

"Все почалося з ударів у п’ятницю ввечері, але це ще не кінець. Ми маємо намір завдати додаткових ударів і вжити додаткових заходів, щоб продовжити надсилати чітке повідомлення: Сполучені Штати дадуть відповідь, коли на наші війська нападуть або загинуть люди", - сказав він.

Крім цього, він наголосив, що буде "більше кроків - деякі видимі, деякі, можливо, невидимі", додавши, що він не може описати якусь відкриту військову кампанію.