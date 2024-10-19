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США пропонують винагороду у $10 млн за інформацію про російський військовий блог "Рибарь"

Марія Науменко
19 жовтня, 2024 субота
14:09
Світ

Уряд США пропонує винагороду в розмірі до 10 млн доларів за інформацію, яка "допоможе ідентифікувати або встановити місцезнаходження" російського військового медіа-видання "Рибарь" та його співробітників

Зміст

Про це інформує Bloomberg.

Згідно із заявою, розміщеною на сайті місії Rewards for Justice, "Рибарь", який має понад 1,3 мільйона підписників на своєму Telegram-каналі, зосередженому переважно на вторгненні Кремля в Україну, має на меті "зміцнення військового потенціалу Росії та просування проросійських і антизахідних наративів".

 За даними американської влади, "Рибарь", який раніше фінансувався Євгеном Пригожиним, нині отримує кошти від російської державної корпорації "Ростех", що перебуває під санкціями США з 2022 року.

Крім того, за даними видання, "Рибарь" створив сторінку "TEXASvsUSA" у соцмережі X, яка має на меті "сприяти соціальному розколу, розпалювати партійну і расову ворожнечу, заохочувати ненависть і насильство" в США напередодні президентських виборів.

У рамках боротьби з російською пропагандою міністерство фінансів США також оголосило про нові санкції проти російського державного телеканалу RT та його керівництва, включно з головною редакторкою Маргаритою Симоньян.

У відповідь на оголошення про винагороду, директор "Рибаря" Михайло Звінчук заперечив звинувачення у втручанні у вибори та надав свою адресу реєстрації в Москві. Він заявив, що очікує отримання винагороди через банківський переказ, пожертвування на сайті "Рибаря" або криптовалюту.

  • Віцепрем'єр-міністерка Молдови Крістіна Герасимова заявила, що Росія витратила близько 100 млн євро на спроби зірвати президентські вибори та референдум щодо вступу до ЄС, використовуючи дезінформацію, операції з дестабілізації та підкуп виборців.
Теги:
Росія
політика
втручання Росії
вибори у США
США
пропаганда
Дезінформація
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