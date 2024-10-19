США пропонують винагороду у $10 млн за інформацію про російський військовий блог "Рибарь"

Про це інформує Bloomberg.

Згідно із заявою, розміщеною на сайті місії Rewards for Justice, "Рибарь", який має понад 1,3 мільйона підписників на своєму Telegram-каналі, зосередженому переважно на вторгненні Кремля в Україну, має на меті "зміцнення військового потенціалу Росії та просування проросійських і антизахідних наративів".

За даними американської влади, "Рибарь", який раніше фінансувався Євгеном Пригожиним, нині отримує кошти від російської державної корпорації "Ростех", що перебуває під санкціями США з 2022 року.

Крім того, за даними видання, "Рибарь" створив сторінку "TEXASvsUSA" у соцмережі X, яка має на меті "сприяти соціальному розколу, розпалювати партійну і расову ворожнечу, заохочувати ненависть і насильство" в США напередодні президентських виборів.

У рамках боротьби з російською пропагандою міністерство фінансів США також оголосило про нові санкції проти російського державного телеканалу RT та його керівництва, включно з головною редакторкою Маргаритою Симоньян.

У відповідь на оголошення про винагороду, директор "Рибаря" Михайло Звінчук заперечив звинувачення у втручанні у вибори та надав свою адресу реєстрації в Москві. Він заявив, що очікує отримання винагороди через банківський переказ, пожертвування на сайті "Рибаря" або криптовалюту.