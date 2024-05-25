США просять Росію пояснити її плани змінити кордони з Литвою і Фінляндією у Балтійському морі
Речник Державного департаменту США Метью Міллер закликав Росію надати пояснення щодо ухвалення рішення про зміну кордонів з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі в односторонньому порядку
Про це він написав у соцмережі Х.
Міллер наголосив, що США солідарні з партнерами з НАТО та ЄС щодо дій Росії та її провокацій на кордоні з Балтією.
Так, Держдеп США вимагає від Москви пояснень щодо її "наказу".
"Зараз Росія сіє плутанину на кордонах НАТО/ЄС. Ми солідарні з нашими союзниками в країнах Балтії та Балтійського моря перед обличчям останніх провокацій і закликаємо Росію пояснити свої дії", - зазначив Міллер.
Він також додав, що Штати уважно стежать за ситуацією з союзниками.
- Нагадаємо, 21 травні влада РФ ухвалила рішення змінити кордони з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі в односторонньому порядку.
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