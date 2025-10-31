США скасували саміт Трампа й Путіна в Будапешті після надісланого Росією листа з жорсткими вимогами щодо України, - FT

Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією джерел видання, цього місяця лідери двох країн планували провести зустріч в угорській столиці, щоб обговорити можливі шляхи завершення війни Росії проти України. Проте згодом російське МЗС направило до США меморандум, у якому висунуло низку вимог, зокрема — територіальні поступки, скорочення українських збройних сил і гарантії неприєднання України до НАТО.

Після цього держсекретар США Марко Рубіо провів напружену телефонну розмову з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Як пише FT, після обміну думками Рубіо доповів Трампу, що Москва не демонструє готовності до конструктивних переговорів.

"Рішення скасувати Будапештський саміт стало кульмінацією значного повороту в політиці США менш ніж через тиждень після того, як Трамп, здавалося, схилився на користь Путіна, зокрема відмовившись від ідеї озброїти Україну ракетами Tomahawk великої дальності. На той час американські чиновники вже мали все більше сумнівів щодо того, чи будуть подальші переговори з Росією продуктивними, якщо Москва не змінить своєї позиції", - йдеться у повідомленні.

Після скасування саміту в Будапешті Вашингтон посилив тиск на Москву — ввів санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії і розкритикував Кремль за продовження ядерних випробувань замість переговорів.

Попри це, за даними джерел, Трамп не виключає можливості зустрічі з представниками Росії у майбутньому — "коли й де він вважатиме, що можливий прогрес".