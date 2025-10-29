Трамп не піде на нову зустріч з Путіним, якщо не буде домовленості про припинення вогню, - дипломат Єлісєєв
Президент США Дональд Трамп не міг собі дозволити ще одну таку провальну зустріч, як на Алясці, з російським диктатором Володимиром Путіним
Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Костянтин Єлісєєв.
"Я хотів би сказати, що Трамп вчинив досить правильно, що відмовився від проведення зустрічі в Будапешті. Звичайно, в нього в голові була, давайте скажемо відверто, провалена його зустріч в Анкориджі з Путіним", - сказав він.
На думку дипломата, Трамп не міг собі дозволити ще одну таку провальну зустріч з Путіним.
"Саме тому він вирішив піти на рішучий крок і станом на сьогодні - одні кажуть що він скасував Будапешт, інші кажуть, що вона перенесена, але за будь-яких умов. Якщо не буде досягнуто домовленості, що Росія піде на перший крок - йдеться про всеохоплююче повне безумовне припинення вогню, то без цього кроку Трамп не піде на зустріч з Путіним - чи це буде Будапешт, чи буде інша якась столиця, чи Туреччина", - вважає Єлісєєв.
Він додав, що Трамп вирішив підняти ставки.
"Він вирішив зрозуміти, як завершиться його зустріч з президентом Китаю Сі. Як на мене, якраз від зустрічі з Сі буде залежати подальша тактика Трампа щодо майбутнього саміту з Путіним. З іншого боку, ми всі маємо розуміти, що заяву, на яку послалися в контексті Лаврова - Росія намагається затягувати час. І давайте скажемо відверто, що станом на сьогодні, Росія поки що не зацікавлена в будь-яких нормальних конструктивних перемовинах. Вона намагається використовувати дипломатичні консультації, як елемент продовження агресії проти України", - зазначив дипломат.
На думку Єліссєва, це дуже прекрасно зрозумів Трамп.
"Тут треба ще один нюанс відзначити і прекрасну блискучу роботу Рубіо, який завдяки своїй принциповій позиції, мені здається, досить слушно рекомендував Трампу якраз зайняти більш жорстку, я би сказав, яструбину позицію щодо російського агресора. Отже, будемо слідкувати далі за розвитком ситуації", - підсумував він.
- 16 жовтня Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним та повідомив, що домовився з ним про зустріч в Будапешті.
- 23 жовтня американський президент заявив, що скасував запланований саміт та висловив сподівання, що російський диктатор й президент Володимир Зеленський стануть розсудливішими.
- Згодом лідер США зазначив, що готовий провести зустріч з Путіним за умови, якщо буде впевнений у можливості укласти угоду щодо завершення війни в Україні.
27 жовтня помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що готовність провести зустріч Путіна й Трампа нібито зберігається.
