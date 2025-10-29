Трамп не піде на нову зустріч з Путіним, якщо не буде домовленості про припинення вогню, - дипломат Єлісєєв

Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Костянтин Єлісєєв.

"Я хотів би сказати, що Трамп вчинив досить правильно, що відмовився від проведення зустрічі в Будапешті. Звичайно, в нього в голові була, давайте скажемо відверто, провалена його зустріч в Анкориджі з Путіним", - сказав він.

На думку дипломата, Трамп не міг собі дозволити ще одну таку провальну зустріч з Путіним.

"Саме тому він вирішив піти на рішучий крок і станом на сьогодні - одні кажуть що він скасував Будапешт, інші кажуть, що вона перенесена, але за будь-яких умов. Якщо не буде досягнуто домовленості, що Росія піде на перший крок - йдеться про всеохоплююче повне безумовне припинення вогню, то без цього кроку Трамп не піде на зустріч з Путіним - чи це буде Будапешт, чи буде інша якась столиця, чи Туреччина", - вважає Єлісєєв.

Він додав, що Трамп вирішив підняти ставки.

"Він вирішив зрозуміти, як завершиться його зустріч з президентом Китаю Сі. Як на мене, якраз від зустрічі з Сі буде залежати подальша тактика Трампа щодо майбутнього саміту з Путіним. З іншого боку, ми всі маємо розуміти, що заяву, на яку послалися в контексті Лаврова - Росія намагається затягувати час. І давайте скажемо відверто, що станом на сьогодні, Росія поки що не зацікавлена в будь-яких нормальних конструктивних перемовинах. Вона намагається використовувати дипломатичні консультації, як елемент продовження агресії проти України", - зазначив дипломат.

На думку Єліссєва, це дуже прекрасно зрозумів Трамп.

"Тут треба ще один нюанс відзначити і прекрасну блискучу роботу Рубіо, який завдяки своїй принциповій позиції, мені здається, досить слушно рекомендував Трампу якраз зайняти більш жорстку, я би сказав, яструбину позицію щодо російського агресора. Отже, будемо слідкувати далі за розвитком ситуації", - підсумував він.