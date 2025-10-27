У Кремлі запевнили, що готові до зустрічі Путіна й Трампа та назвали умову її проведення
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що готовність провести зустріч Володимира Путіна й президента США Дональда Трампа нібито зберігається
Про це він сказав у коментарі ведучому програми "Москва. Кремль. Путин" пропагандистського телеканалу "Россия 1" Павлу Зарубіну.
Юрій Ушаков заявив, що Кремль усе ще готовий до проведення російсько-американського саміту за участі Володимира Путіна та Дональда Трампа.
"Поки що конкретних орієнтирів немає, але принципова готовність провести зустріч, якщо вона буде заздалегідь опрацьована експертами, зберігається", - сказав він.
- 16 жовтня Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним та повідомив, що домовився з ним про зустріч в Будапешті.
- 23 жовтня американський президент заявив, що скасував запланований саміт та висловив сподівання, що російський диктатор й президент Володимир Зеленський стануть розсудливішими.
- Згодом лідер США зазначив, що готовий провести зустріч з Путіним за умови, якщо буде впевнений у можливості укласти угоду щодо завершення війни в Україні.
