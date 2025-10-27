У Кремлі запевнили, що готові до зустрічі Путіна й Трампа та назвали умову її проведення

Про це він сказав у коментарі ведучому програми "Москва. Кремль. Путин" пропагандистського телеканалу "Россия 1" Павлу Зарубіну.

Юрій Ушаков заявив, що Кремль усе ще готовий до проведення російсько-американського саміту за участі Володимира Путіна та Дональда Трампа.

"Поки що конкретних орієнтирів немає, але принципова готовність провести зустріч, якщо вона буде заздалегідь опрацьована експертами, зберігається", - сказав він.