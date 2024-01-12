США схвалили запит Косова на закупівлю ракет Javelin
Сполучені Штати схвалили можливий продаж ракет Javelin та пов'язаного з ними обладнання до Косова на орієнтовну вартість $75 млн
Про це йдеться на сайті управління військової співпраці Міністерства оборони США.
Зазначається, що Косово запросила:
- 246 ракет Javelin FGM-148F (включаючи шість ракет fly-to-buy missiles)
- 24 легкі командні пускові установки Javelin (LWCLU)
- переносна протитанкова система FGM -148 Javelin
- тренажери Javelin Outdoor
- імітаційні постріли ракет
- станції інструкторів з навчання на свіжому повітрі (OTIS)
- блоки охолодження батарей (BCU)
Крім цього, цей продаж покращить довгострокову оборонну спроможність Косова для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності для задоволення вимог національної оборони. Пропонований продаж цього обладнання та підтримка не змінить основний військовий баланс у регіоні.
- Уряд США сьогодні, 11 січня, запровадив нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили активи міноборони РФ та об'єкти ВПК.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.25 Купівля 38.25Продаж 38.97
- EUR Купівля 41.92Продаж 42.98
- Актуальне
- Важливе