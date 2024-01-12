США схвалили запит Косова на закупівлю ракет Javelin

Про це йдеться на сайті управління військової співпраці Міністерства оборони США.

Зазначається, що Косово запросила:

246 ракет Javelin FGM-148F (включаючи шість ракет fly-to-buy missiles)

24 легкі командні пускові установки Javelin (LWCLU)

переносна протитанкова система FGM -148 Javelin

тренажери Javelin Outdoor

імітаційні постріли ракет

станції інструкторів з навчання на свіжому повітрі (OTIS)

блоки охолодження батарей (BCU)

Крім цього, цей продаж покращить довгострокову оборонну спроможність Косова для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності для задоволення вимог національної оборони. Пропонований продаж цього обладнання та підтримка не змінить основний військовий баланс у регіоні.