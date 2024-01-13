США та Велика Британія завдали другого раунду ударів по об'єктах хуситів
США і Велика Британія за підтримки групи союзників завдали авіаударів по об’єктах, пов’язаних із хуситами в Ємені
Про це написав у соцмережі X (колишній твіттер) кореспондент "Голосу Америки" Михайло Комадовський.
"Збройні сили США та Великої Британії здійснили другий раунд ударів у четвер увечері по 12 локаціях хуситів", – наводить журналіст слова директора Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала-лейтенанта Дугласа Сімса.
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- Напередодні, у ніч з 11 на 12 січня США і Велика Британія завдали авіаударів по позиціях хуситів у Ємені – у відповідь на їхні напади на судна в Червоному морі. Повідомляли, що було атаковано понад 60 цілей у 16 місцях розташування бойовиків-хуситів у Ємені.
- У п'ятницю, 12 січня, хусити заявили, що внаслідок американських і британських ударів були уражені 73 об'єкти, п'ятеро бойовиків загинули й ще шестеро отримали поранення. Вони пообіцяли відповісти на ці удари
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