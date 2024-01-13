США та Велика Британія завдали другого раунду ударів по об'єктах хуситів

Про це написав у соцмережі X (колишній твіттер) кореспондент "Голосу Америки" Михайло Комадовський.

"Збройні сили США та Великої Британії здійснили другий раунд ударів у четвер увечері по 12 локаціях хуситів", – наводить журналіст слова директора Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала-лейтенанта Дугласа Сімса.

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