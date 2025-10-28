США та Японія підписали угоду щодо рідкоземельних матеріалів
Президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі у вівторок, 28 жовтня, підписали рамкову угоду, спрямовану на зміцнення постачання рідкоземельних матеріалів
Про це пише Reuters.
Церемонія підписання відбулася у палаці Акасака в Токіо.
Згідно з повідомленням, метою угоди є зменшення залежності обох країн від Китаю, який контролює понад 90% світової переробки рідкоземів.
Як зазначили у Білому домі, спільна угода має допомогти "розвитку диверсифікованих, ліквідних та справедливих ринків критично важливих мінералів та рідкоземельних елементів".
Перші проєкти отримають фінансову підтримку протягом найближчих шести місяців.
Білий дім повідомив, що США та Японія також розглянуть можливість створення стратегічних запасів рідкісних земель і планують залучити інших партнерів до розбудови стійкої міжнародної системи постачань.
- Раніше цього місяця міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що адміністрація президента Дональда Трампа очікує від Японії припинення закупівель енергоносіїв з Росії.
