США та Японія підписали угоду щодо рідкоземельних матеріалів

Про це пише Reuters.

Церемонія підписання відбулася у палаці Акасака в Токіо.

Згідно з повідомленням, метою угоди є зменшення залежності обох країн від Китаю, який контролює понад 90% світової переробки рідкоземів.

Як зазначили у Білому домі, спільна угода має допомогти "розвитку диверсифікованих, ліквідних та справедливих ринків критично важливих мінералів та рідкоземельних елементів".

Перші проєкти отримають фінансову підтримку протягом найближчих шести місяців.

Білий дім повідомив, що США та Японія також розглянуть можливість створення стратегічних запасів рідкісних земель і планують залучити інших партнерів до розбудови стійкої міжнародної системи постачань.