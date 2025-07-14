США у квітні депортували рекордну за 35 років кількість дітей іммігрантів

Про це пише The Independent із посиланням на дані суду Transactional Records Access Clearinghouse.

З моменту інавгурації президента Дональда Трампа в січні 2025 року судді наказали депортувати більше 53 тис. неповнолітніх іммігрантів.

Зокрема, у квітні наказ залишити Штати отримали 8317 дітей іммігрантів: ця статистика є більшою за будь-який інший місяць протягом 35 років.

Водночас зазначено, що близько 15 тис. дітей із загального переліку на депортацію, були у віці до 4-х років. 20 тис. дітей – від 4 до 11 років.

Також зі зростанням депортацій стикаються 17 тис. підлітків. Однак, за словами The Independent, такі цифри менші, ніж за першої каденції Трампа в 2020 році.

У матеріалі додають: деякі з дітей, яких хочуть депортувати, не мають законних опікунів у США.