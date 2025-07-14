США у квітні депортували рекордну за 35 років кількість дітей іммігрантів
У квітні 2025 року Сполучені Штати депортували 8317 дітей іммігрантів віком до 11 років. Це рекордна статистика для останніх 35 років
Про це пише The Independent із посиланням на дані суду Transactional Records Access Clearinghouse.
З моменту інавгурації президента Дональда Трампа в січні 2025 року судді наказали депортувати більше 53 тис. неповнолітніх іммігрантів.
Зокрема, у квітні наказ залишити Штати отримали 8317 дітей іммігрантів: ця статистика є більшою за будь-який інший місяць протягом 35 років.
Водночас зазначено, що близько 15 тис. дітей із загального переліку на депортацію, були у віці до 4-х років. 20 тис. дітей – від 4 до 11 років.
Також зі зростанням депортацій стикаються 17 тис. підлітків. Однак, за словами The Independent, такі цифри менші, ніж за першої каденції Трампа в 2020 році.
У матеріалі додають: деякі з дітей, яких хочуть депортувати, не мають законних опікунів у США.
- У травні медіа писали, що адміністрація американського президента Дональда Трампа розробила план "добровільної депортації" понад 200 тис. українців та 500 тис. гаїтян зі США, на що планується витратити до $250 млн.
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