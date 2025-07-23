Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ США ведуть переговори з низкою країн про передачу систем Patriot Україні, - Суспільне

США ведуть переговори з низкою країн про передачу систем Patriot Україні, - Суспільне

Світлана Кравченко
23 липня, 2025 середа
09:11
Світ ЗРК Patriot

У міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки ведуть переговори з рядом країн щодо постачання систем протиповітряної оборони Patriot Україні

Зміст

Про це Суспільному повідомило джерело в американському уряді на умовах анонімності.

Один високопосадовець зазначив, що це будуть окремі угоди США з окремими країнами.

За словами співрозмовника, Пентагон веде переговори з низкою країн про можливі двосторонні угоди щодо постачання американських систем ППО Patriot Україні. Наразі процес перебуває на стадії переговорів та не має дедлайну.

Читайте також: Передача Україні ЗРК Patriot і європейський фонд допомоги — багатовекторна операція Білого дому

Водночас джерело ЗМІ не уточнило точну кількість держав-учасників переговорів, їх перелік та терміни виконання домовленостей.

"Поки що немає конкретних термінів чи дедлайну", - зазначив посадовець.

За його словами, обговорення з різними країнами тривають, і мета полягає в тому, щоб визначити, хто і що може надати.

У відповідь на уточнюючі запитання щодо анонсованих раніше президентом Дональдом Трампом 17 систем Patriot Пентагон та Держдепартамент переадресували запитання до Білого дому.

  • Нагадаємо, нещодавно США та Німеччина досягли домовленості про надання Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot. Їх мають доставити якомога швидше.
Теги:
Новини
зброя
ППО
Війна з Росією
США
зброя для України
Читайте також:
ЄС - Китай
Автор Марія Науменко
21 липня, 2025 понедiлок
"Серйозно зашкодили торговельним, економічним і фінансовим зв'язкам": у Китаї пригрозили вжити заходів у відповідь на 18-й пакет санкцій ЄС
Анатолій Хостікоєв у виставі "Незрівнянна"
Автор Євген Козярін
21 липня, 2025 понедiлок
"Просити вибачення в мене весь час не може": актор Хостікоєв про близького товариша з Росії
Грузія, протести
Автор Марина Клюєва
21 липня, 2025 понедiлок
Протести в Грузії не перетворилися на нову Революцію троянд, тому що дії "Грузинської мрії" дали плоди, - активістка Кахіані
Київ
+22.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.46
    Купівля 41.46
    Продаж 41.98
  • EUR
    Купівля 48.53
    Продаж 49.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
23 липня
10:13
втрати окупантів
За весь час Курської операції загинуло і було поранено 80 тис. військових армії РФ, - Сирський
10:01
OPINION
Жодні чорнила не здатні перекреслити кров
09:45
переговори України з Росією
Зеленський затвердив склад делегації для участі в переговорах із РФ у Стамбулі
09:45
Ексклюзив
Олексій Чернишов, НАК "Нафтогаз"
Усе почалося зі справи Чернишова, НАБУ дуже близько добралось до оточення президента, - аналітик Несходовський
09:34
Росіяни на ТОТ намагаються знайти "нелояльних" до РФ студентів, - партизани
09:19
На фото: система ППО
Нічна атака РФ: українська ППО збила та вивела з ладу 27 ворожих дронів
09:04
Оновлено
Максим Казбан
На Донеччині у ДТП загинув командир об'єднаної штурмової бригади "Лють" Максим Казбан. Зеленський відреагував
09:00
АвтоВАЗ
Російський АвтоВАЗ скорочує роботу через кризу, спричинену війною проти України, - ЦПД
08:42
Оновлено
У РФ заявили про атаку дронів на Новочеркаськ і Таганрог Ростовської області: під ударом - залізнична інфраструктура
08:28
У Києві чоловік вчинив стрілянину у дворі житлового будинку: його затримали
08:14
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті зафіксували 167 боїв: Сили оборони відбили найбільше атак на Покровському напрямку
08:00
OPINION
Вони будують диктатуру, яка нікому у світі не потрібна
07:44
Оновлено
Наслідки атаки на Кривий Ріг 23 липня
РФ атакувала Україну дронами: у Кривому Розі влучання у підприємство й приватні будинки, частина Сум без електропостачання
07:30
Аналітика
трамп путін
Термін спливає: чи отримає Путін ще 50 днів від Трампа після закінчення ультиматуму та яка з цього нам користь. Пояснюємо
07:21
Руслан Кравченко
Генпрокурор Кравченко заявив, що не проти акцій протесту проти ухвалення закону про НАБУ і САП
06:47
На фото втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 970 російських окупантів
06:38
айтішнік it хакер
На агентство з ядерної зброї США здійснили хакерську атаку: звинувачують Китай
03:37
Дональд Трамп
США уклали торговельні угоди з Японією, Філіппінами та Індонезією: які умови
02:27
Володимир Зеленський
Зеленський заявив про підготовку нового обміну полоненими
01:29
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон, що руйнує гарантії незалежності НАБУ й САП: каже, що антикорупційна інфраструктура буде працювати
01:24
окупанти орки
Росіяни мають просування у 7 населених пунктах на різних напрямках в Донецькій області, - DeepState
01:15
Нардепи готують звернення до Конституційного суду щодо закону про скорочення повноважень НАБУ і САП
00:56
мобілізація чеченців
РФ перекинула в Україну новостворений чеченський полк: Сили оборони відповіли на яких напрямках він діятиме
00:42
Кирило Буданов
Буданов прокоментував конфлікт щодо скорочення повноважень НАБУ і САП: "Вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу"
00:21
Ексклюзив
Акція проти законопроєкту, що обмежує НАБУ та САП
У Києві, Львові, Одесі й Дніпрі відбуваються акції проти законопроєкту, який обмежує повноваження НАБУ та САП
00:16
Держдепартамент США
Держдеп США виступив за проведення третього раунду переговорів між Україною і РФ у Стамбулі
00:07
Оновлено
Трофей Ліги чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів 2-го кваліфікаційного раунду
2025, вiвторок
22 липня
23:02
Mirage 2000
На винищувачі Mirage-2000 сталася відмова авіаційної техніки під час виконання завдання, - Повітряні сили
22:41
Ексклюзив
Дональд Трамп
50 днів дано не Путіну: Огризко про ультиматум Трампа
21:58
Олександр Тимчик (ліворуч), "Хамрун Спартанс" - "Динамо"
"Динамо" розгромило "Хамрун Спартанс" у кваліфікації Ліги чемпіонів
21:51
Ексклюзив
Олег Саакян
Антикорупційна інфраструктура - це був невдалий експеримент, - політолог Саакян
21:44
Оновлено
суд, санкції
У Києві Печерський суд взяв під варту трьох співробітників НАБУ
21:34
Ексклюзив
підозра, НАБУ
"Немає великої трагедії": Омелян про законопроєкт щодо НАБУ та САП
21:29
Оновлено
Оззі Осборн
Британський музикант Оззі Осборн помер у віці 76 років
20:12
Герман Сметанін
Сметаніна призначили в.о. гендиректора Укроборонпрому
20:05
OPINION
Ми погано вміємо хвалитись
19:56
Трамп
"Звинувачували Трампа в змові з РФ": президент США сказав, що Обама очолював "банду", до якої входили Байден та Клінтон
19:36
Оновлено
Гідеон Саар
До Києва прибув глава МЗС Ізраїлю Саар
19:34
Ексклюзив
Shahed-136
Бити по стартових майданчиках - складна задача: Defence Express про стримування навали "шахедів"
19:23
Газпром
Гаазький суд зняв арешт з активів російського Газпрому
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV