США ведуть переговори з низкою країн про передачу систем Patriot Україні, - Суспільне
У міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки ведуть переговори з рядом країн щодо постачання систем протиповітряної оборони Patriot Україні
Про це Суспільному повідомило джерело в американському уряді на умовах анонімності.
Один високопосадовець зазначив, що це будуть окремі угоди США з окремими країнами.
За словами співрозмовника, Пентагон веде переговори з низкою країн про можливі двосторонні угоди щодо постачання американських систем ППО Patriot Україні. Наразі процес перебуває на стадії переговорів та не має дедлайну.
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Водночас джерело ЗМІ не уточнило точну кількість держав-учасників переговорів, їх перелік та терміни виконання домовленостей.
"Поки що немає конкретних термінів чи дедлайну", - зазначив посадовець.
За його словами, обговорення з різними країнами тривають, і мета полягає в тому, щоб визначити, хто і що може надати.
У відповідь на уточнюючі запитання щодо анонсованих раніше президентом Дональдом Трампом 17 систем Patriot Пентагон та Держдепартамент переадресували запитання до Білого дому.
- Нагадаємо, нещодавно США та Німеччина досягли домовленості про надання Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot. Їх мають доставити якомога швидше.
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