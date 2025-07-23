США ведуть переговори з низкою країн про передачу систем Patriot Україні, - Суспільне

Про це Суспільному повідомило джерело в американському уряді на умовах анонімності.

Один високопосадовець зазначив, що це будуть окремі угоди США з окремими країнами.

За словами співрозмовника, Пентагон веде переговори з низкою країн про можливі двосторонні угоди щодо постачання американських систем ППО Patriot Україні. Наразі процес перебуває на стадії переговорів та не має дедлайну.

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Водночас джерело ЗМІ не уточнило точну кількість держав-учасників переговорів, їх перелік та терміни виконання домовленостей.

"Поки що немає конкретних термінів чи дедлайну", - зазначив посадовець.

За його словами, обговорення з різними країнами тривають, і мета полягає в тому, щоб визначити, хто і що може надати.

У відповідь на уточнюючі запитання щодо анонсованих раніше президентом Дональдом Трампом 17 систем Patriot Пентагон та Держдепартамент переадресували запитання до Білого дому.