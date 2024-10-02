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США ввели санкції проти ізраїльського поселення Hilltop Youth на Західному березі за напади на палестинців

Ксенія Золотова
2 жовтня, 2024 середа
01:55
Світ Держдепартамент США

1 жовтня США наклали санкції на Hilltop Youth, групу екстремістських поселенців на окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан, які нападають на палестинців та їхнє майно

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Про це повідомляє АР.

Держдепартамент наклав дипломатичні санкції на двох чоловіків — ізраїльського поселенця Ейтана Ярдені за його причетність до насильства проти мирних жителів Західного берега та Авічая Суісса, лідера Хашомер Йош, санкції групи, яка привозить молодих волонтерів на ферми поселенців по всій території, включно з невеликими форпостами, які, на думку правозахисних груп, є основними причинами насильства поселенців по всій території.

Санкції, які включають заморожування активів і заборону на поїздки та візи, з’явилися на тлі спалаху насильства проти палестинців на Західному березі річки Йордан після початку війни Ізраїлю та ХАМАСу.

Палестинці повідомляють про словесні та фізичні переслідування, обмеження пересування та залякування з боку поселенців, які їздять навколо їхніх будинків на мотоциклах, автомобілях або конях і шпигують за допомогою дронів.

Міністерство фінансів заявило, що Hilltop Youth вчиняє вбивства та масові підпали, а правозахисні групи та палестинці стверджують, що група стоїть за нападами на палестинські села в помсту за спроби перешкодити будівництву поселень.

Групу може виявитися складно ефективно застосувати під санкціями, оскільки вона слабко організована та децентралізована.

Hilltop Youth вже потрапив під санкції з боку ЄС і Британії.

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Теги:
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
США
Війна в Ізраїлі
Хамас
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