США закликали КНДР запобігти конфлікту з Південною Кореєю після підриву доріг між країнами

Про це заявив речник держдепартаменту США Метью Міллер.

Він провів телефонні переговори з Пхеньяном і закликав повернутися до дипломатії.

"Ми уважно стежимо за ситуацією в КНДР у тісній координації з нашими союзниками в Республіці Корея. Ми продовжуємо закликати КНДР знизити напруженість і припинити будь-які дії, які можуть збільшити ризик конфлікту, і ми закликаємо КНДР повернутися до діалогу та дипломатії", - сказав він під час брифінгу.

Міллер закликав знизити напруженість у контексті останніх звинувачень Північної Кореї щодо нібито вторгнення південнокорейського безпілотника до Пхеньяна.

"Що стосується дій КНДР, ми бачимо, що вона продовжує робити кроки, які підвищують напруженість. Ми будемо й надалі закликати їх обрати інший шлях, знизити напруженість і припинити будь-які дії, що можуть збільшити ризик конфлікту", - сказав речник держдепу.