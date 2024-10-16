США закликали КНДР запобігти конфлікту з Південною Кореєю після підриву доріг між країнами
Держдепартамент США закликав КНДР припинити будь-які дії, які можуть збільшити ризик конфлікту з Південною Кореєю, та повернутися до діалогу та дипломатії
Про це заявив речник держдепартаменту США Метью Міллер.
Він провів телефонні переговори з Пхеньяном і закликав повернутися до дипломатії.
"Ми уважно стежимо за ситуацією в КНДР у тісній координації з нашими союзниками в Республіці Корея. Ми продовжуємо закликати КНДР знизити напруженість і припинити будь-які дії, які можуть збільшити ризик конфлікту, і ми закликаємо КНДР повернутися до діалогу та дипломатії", - сказав він під час брифінгу.
Міллер закликав знизити напруженість у контексті останніх звинувачень Північної Кореї щодо нібито вторгнення південнокорейського безпілотника до Пхеньяна.
"Що стосується дій КНДР, ми бачимо, що вона продовжує робити кроки, які підвищують напруженість. Ми будемо й надалі закликати їх обрати інший шлях, знизити напруженість і припинити будь-які дії, що можуть збільшити ризик конфлікту", - сказав речник держдепу.
- У вівторок, 15 жовтня, Північна Корея підірвала частину доріг, що сполучають із Південною Кореєю. У Сеулі посилили пильність та готовність.
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