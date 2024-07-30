США запроваджують санкції проти організацій та осіб, причетних до закупівлі компонентів для іранської зброї

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

"Сьогоднішні дії (Мінфіну) викривають ключові підставні компанії та довірених агентів, через яких Іран намагався придбати ці компоненти. Сполучені Штати продовжуватимуть накладати санкції на тих, хто сприяє Ірану у виробництві цієї смертоносної зброї", – підкреслив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

У відомстві зазначають, що підсанкційні організації й особи закуповують, зокрема, акселерометри й гіроскопи - вони є ключовими компонентами для іранської програми з балістичних ракет і дронів, яких використовують на Близькому Сході, а також доставляють у РФ.

У підсанкційний перелік США потрапили зокрема: компанія Beijing SNT у Китаї, що закуповує електроніку та обладнання для Тегерану; іранська Electro Optic Sairan Industries, що постачає військове обладнання й розробляє технології для Ірану (зокрема Shahed, які армія РФ використовує у війні проти України); Shenzhen Rion КНР - компанія спеціалізується на інерціальній навігації та GPS-інтегрованих системах.

Водночас обмеження діятимуть і проти фізичних осіб, які координують діяльність підсанкційних компаній, та проти тих, хто повʼязаний з такими організаціями.

У американському Мінфіні наголошують, що майно таких юридичних та фізичних осіб, яке є у США, заблоковано.