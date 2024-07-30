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США запроваджують санкції проти організацій та осіб, причетних до закупівлі компонентів для іранської зброї

Дар'я Куркіна
30 липня, 2024 вiвторок
21:55
Світ Іран

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти сімох організацій та пʼяти фізичних осіб з Ірану, Гонконгу та Китаю, які брали участь у закупівлях компонентів для оборонної промисловості Тегерану

Зміст

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

"Сьогоднішні дії (Мінфіну) викривають ключові підставні компанії та довірених агентів, через яких Іран намагався придбати ці компоненти. Сполучені Штати продовжуватимуть накладати санкції на тих, хто сприяє Ірану у виробництві цієї смертоносної зброї", – підкреслив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

У відомстві зазначають, що підсанкційні організації й особи закуповують, зокрема, акселерометри й гіроскопи - вони є ключовими компонентами для іранської програми з балістичних ракет і дронів, яких використовують на Близькому Сході, а також доставляють у РФ.

У підсанкційний перелік США потрапили зокрема: компанія Beijing SNT у Китаї, що закуповує електроніку та обладнання для Тегерану; іранська Electro Optic Sairan Industries, що постачає військове обладнання й розробляє технології для Ірану (зокрема Shahed, які армія РФ використовує у війні проти України); Shenzhen Rion КНР - компанія спеціалізується на інерціальній навігації та GPS-інтегрованих системах.

Водночас обмеження діятимуть і проти фізичних осіб, які координують діяльність підсанкційних компаній, та проти тих, хто повʼязаний з такими організаціями.

У американському Мінфіні наголошують, що майно таких юридичних та фізичних осіб, яке є у США, заблоковано.

  • 4 червня США запровадили санкції проти низки іранських компаній які пов'язані з розробкою безпілотників та їх передачею Росії.
Теги:
Китай
зброя
Іран
США
Економіка
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