США завдали авіаударів по таборах "ІД" у Сирії

Про це повідомляє AP.

За словами американських військових, ці удари завадять екстремістам проводити атаки в регіоні та за його межами.

Центральне командування США заявило, що авіаудари були завдані в п'ятницю, 11 жовтня, не уточнюючи, по яких частинах Сирії. Видання зазначає, що близько 900 американських військових були розгорнуті в східній Сирії для боротьби з бойовиками "ІД".

Попри поразку, атаки "сплячих осередків ІД" в Іраку та Сирії протягом останніх років збільшувалися, внаслідок чого були вбиті або поранені десятки людей.

Військові США заявили, що ці удари порушать здатність угруповання "Ісламська держава" планувати, організовувати та проводити напади на Сполучені Штати, їх союзників і партнерів, а також на цивільних осіб у всьому регіоні та за його межами.

Зазначається, що оцінка пошкоджень від бойових дій триває, втрат серед цивільного населення немає.