США заявили про ліквідацію лідера ІД в результаті авіаудару на сході Сирії
Центральне командування США повідомило, що унаслідок авіаудару в провінції Дейр-Ез-Зор на сході Сирії було вбито лідера ІД Абу Юсіфа
Про це інформує The Times of Israel.
Крім того, за даними COGAT, під час удару було вбито ще одного бойовика терористичної організації "Ісламська держава".
Командувач CENTCOM генерал Майкл Ерік Курілла підкреслив, що США спільно з союзниками не дозволять ІДІЛ використовувати ситуацію в Сирії для відновлення своєї діяльності.
"ІД має намір звільнити з-під варти понад 8000 бойовиків, які наразі утримуються в сирійських в'язницях. Ми будемо агресивно атакувати цих лідерів і бойовиків, в тому числі тих, хто намагається проводити операції за межами Сирії", - наголосив він.
- 8 грудня американська авіація завдала ударів по щонайменше 75 цілях ІД у Сирії. Для цього США використали бомбардувальники B-52 і F-15, а також літаки А-10.
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