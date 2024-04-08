Сталося щось феноменальне: експерт-міжнародник Тужанський про президентські вибори у Словаччині
Дмитро Тужанський, директор Інституту Центральноєвропейської стратегії, зазначив, що 6 квітня у другому турі президентських виборів у Словаччині відбулася безпрецедентна мобілізація електорату, за два тижні приріст голосів у 600 тисяч приніс перемогу Петеру Пеллегріні
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Треба сідати й розбиратися, які наративи за два тижні могли дати приріст у 600 тисяч голосів для кандидата від влади. Це дуже багато, при тому всьому, що він у першому турі набрав понад 800 тисяч голосів, тобто кількість голосів зросла ледь не у два рази. Це безпрецедентна мобілізація. Якщо взяти перший тур і, умовно, чисту математику, хто з кандидатів скільки набрав голосів, то, наприклад, третє місця зайняв кандидат Штефан Гарабін, який є антисистемний, проросійський, на ньому кримінальна справа за виправдання агресії РФ, тобто там представлено значно більше, ніж електорати цих всіх кандидатів", - прокоментував директор Інституту Центральноєвропейської стратегії.
За його словами, є розмови про угорців, які підтримали Петера Пеллегріні (6 квітня 2024 року був обраний президентом Словаччини).
"Але добрати за два тижні 600 тисяч голосів – це дуже багато. Явка на президентських виборах у Словаччині на другий тур була неочікувано вища, ніж у першому турі. Та й взагалі така явка була рекордною після перших прямих президентських виборів у Словаччині 1999 року. Сталося щось таке феноменальне, тут треба насправді розібратися, тому що це багато що дасть нам зрозуміти щодо майбутнього Словаччини", - резюмував Дмитро Тужанський.
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