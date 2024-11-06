Стояногло визнав поразку на виборах президента Молдови через 2 дні після оголошення результатів

Про це повідомляє Newsmaker.

У своєму зверненні Стояногло подякував виборцям за довіру й пообіцяв, що "не зупинятиметься".

"Результати показали, що ми програли, хоча тут, у Молдові, ми перемогли. Більшість з вас довіряли мені, і я безмежно вдячний кожному. Це моральна перемога, яка чітко дала зрозуміти: Молдова хоче змін, і хоче їх зараз. Молдова жадає справедливості, єдності та поваги до людей", - заявив кандидат через 2 дні після оголошення результатів.

Водночас він запевнив, що продовжить боротьбу за "вільну, стабільну і процвітаючу Молдову", додавши, що "ми на цьому не зупинимося".

Вибори в Молдові

20 жовтня у Молдові відбувся загальнонаціональний референдум щодо вступу в ЄС та президентські вибори. До другого туру виборів вийшли чинна президентка Мая Санду (42%) і колишній генпрокурор Олександр Стояногло (26%), а на референдумі перемогли прихильники вступу до ЄС (50,35 %) .

відбувся %) Перед першим туром та референдумом поліція Молдови викрила діяльність в країні потужної російської мережі для підкупу голосів, фінансування якої йшло з РФ через олігарха-втікача Ілана Шора.

У неділю, 3 листопада 2024 року, у Молдові відбувся другий тур президентських виборів, за результатами якого перемогла чинна проєвропейська президентка Мая Санду.







