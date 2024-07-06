Стрілянина у Дагестані: батька одного з учасників теракту затримали у справі про шахрайство

Про це повідомляє Кавказ. Реалії.

Магомед Омаров увечері 4 липня вийшов на волю після десяти діб арешту за адміністративною статтею про дрібне хуліганство. Наступного дня силовики затримали його вдома в селі Сергокала і відвезли в Махачкалу.

Омарова обвинувачують у шахрайстві, вчиненому групою осіб за попередньою змовою. Зазначається, що справа стосується фіктивного працевлаштування жителів села Сергокала в редакцію місцевої газети.

Нагадаємо, що син та племінник Омарова брали участь у теракті у Дагестані. Після цього голову Сергокалинського району допитали і звільнили з посади. Також його виключили з головної путінської партії "Єдина Росія".

Що відомо про теракт у Дагестані

В неділю, 23 червня 2024 року, озброєні особи влаштували теракти в містах Дербент та Махачкала (Дагестан, РФ). У Дербенті було підпалено синагогу та обстріляно церкву, в Махачкалі сталася перестрілка.

По всій території республіки оголосили режим контртерористичної операції (КТО), виїзди-в'їзди з міст Махачкала і Дербент перекрили. Задіяли військові гелікоптери та бронетехніку.

Вже вночі Національний антитерористичний центр РФ повідомив про "завершення активної фази КТО". Зазначалося, що "нейтралізовано 5 бойовиків", а кількість загиблих російських силовиків складає 7 осіб.

Голову Сергокалинського району Магомеда Омарова, чиї сини брали участь у терактах у Дагестані, затримали.

"За наявною інформацією, чиновник мав намір подати у відставку добровільно, але не встиг. Відомо, що він має 9 дітей. Двоє з них, Аділь та Осман Омарови, сьогодні були ліквідовані в ході КТО після нападів на православні храми, синагогу та пост ДПС у Дербенті та Махачкалі", - писав ТГ-канал "112".

Як стверджували дагестанські медіа, Аділь та Осман Омарови і були тими двома чоловіками з автоматами, обличчя яких першими потрапили на відео з місця подій і яких було першими застрелено під час вуличної стрілянини.