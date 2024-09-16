Стріляниною поряд із Трампом РФ спробує прикрити пряме втручання у виборчий процес у США, - експерт-міжнародник Желіховський

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Бачимо, що навколо такої одіозної персони, такого фігуранта цих всіх подій як Дональд Трамп однозначно занадто багато збігів останнім часом відбувається. І це недивно, враховуючи те, що такі персоналії часто, їхня діяльність, їхні наміри супроводжуються різного роду скандалами, різного роду неодинарними подіями. Ну і звісно, нібито як другий замах на Трампа це один із таких епізодів, який може слугувати для кандидата в президенти певною мірою підпорою для його передвиборчої кампанії. І вочевидь зараз бачимо, що дуже багато розкручується цей кейс і навіть у Москві реагують на цю нібито подію, чи вона має якесь реальне підґрунтя, чи якась це імітація, наразі важко сказати", - сказав він.

Експерт вважає, що ця стрілянина стане "зірковим часом" для російської пропаганди і пошуком "українського сліду".

"Але однозначно можемо говорити про те, що замах на Трампа це своєрідний такий зірковий час для російської пропаганди, яка схильна пов’язувати усе це з українським слідом. І, власне, те, як це завжди відбувається, коли вона пов’язує Україну, всі негаразди, які спіткають Росію, чи якісь інші держави: від терактів до стихійних лих. І наразі це, на мій погляд, спроба прикрити пряме втручання у виборчий процес у Сполучених Штатах та вплинути на результати виборів президента США. А я нагадаю, що ще нещодавно адмінінстрація Байдена звинуватила Росію в тому, що вона втручається у виборчий процес в Америці, і, звичайно, зараз для Росії важливо нав’язати якраз думку про те, що Україна причетна до такого можливого замаху на кандидата у президенти Трампа", - вважає він.

Станіслав Желіховський не виключає, що це могла бути спроба замаху.

"Знову ж таки думаю, що найближчим часом ми дізнаємось більше інформації, що ж там було, і з чим це пов’язано. Але думаю, що це однозначно може бути спробою вивести кандидатів з гри, чи когось конкретного. І якраз це може бути наслідком того, що зараз ситуація в Сполучених Штатах є невизначеною і для тих чи інших зовнішніх гравців, особливо якраз таки для Росії важливо, щоб та парадигма, яка має місце зараз в Америці, була зміненою. І вочевидь зараз версія такого деструктиву може зіграти на користь Російської Федерації, ну і зокрема це може виступати в якості такого собі громовідводу від Кремля", - додав він.