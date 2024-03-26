Суд Іспанії призупинив своє рішення про тимчасове блокування Telegram
У понеділок, 25 березня, верховний суд Іспанії призупинив дію власної постанови про тимчасове блокування соцмережі Telegram. Суд очікує звіту поліції про те, як це вплине на користувачів
Про це пише Reuters.
Зазначається, що ухвалене суддею Сантьяго Педрасом рішення про призупинення роботи соцмережі мало бути взяте до виконання 25 березня, проте напередодні суд вирішив призупинити виконання наказу і подав запит до поліції, щоб та дослідила вплив рішення на користувачів.
Іспанська асоціація споживачів FACUA заявила, що вітає той факт, що "реакція на його міру змусила суддю задуматися про величезний вплив, який вона матиме". Користувачі сподіваються, що звіт поліції змусить суд взагалі відмовитися від блокування.
Telegram є четвертим найбільш популярним сервісом обміну повідомленнями в Іспанії. Ним користувалися майже 19% іспанців, які взяли участь в опитуванні Національної комісії з ринків і конкуренції.
- Нагадаємо, 23 березня Національний суд Іспанії постановив призупинити роботу месенджера Telegram у країні після того, як медіакомпанії поскаржилися на порушення авторських прав.
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