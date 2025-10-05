Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Суд у США заборонив адміністрації Трампа розгортати Нацгвардію в Портленді

Марія Науменко
5 жовтня, 2025 неділя
10:26
Світ

Федеральний суд штату Орегон тимчасово заблокував рішення адміністрації Дональда Трампа про розгортання Національної гвардії в Портленді, визнавши, що такий крок може порушити суверенітет штату

Зміст

Про це пише Associated Press.

Суддя окружного суду США Карін Іммергут у суботу ухвалила тимчасову заборону на розгортання федеральних сил до подальшого розгляду справи, яку ініціювали уряд штату Орегон і влада Портленда.

У своєму рішенні Іммергут зазначила, що незначні протести у місті не виправдовують використання федеральних сил, а дозвіл на їх розгортання може зашкодити суверенітету штату Орегон.

"Ця країна має давню і фундаментальну традицію опору надмірному втручанню уряду, особливо у формі військового втручання у цивільні справи, – наголосила Іммергут. - Ця історична традиція зводиться до простої тези: це країна конституційного права, а не воєнного стану".

Адміністрація Трампа вже подала апеляцію до 9-го окружного апеляційного суду США.

Позов було подано після того, як Білий дім оголосив про федералізацію 200 військових Національної гвардії Орегону для охорони федеральних будівель у Портленді. Президент тоді назвав місто "зруйнованим війною", однак місцева влада заявила, що ця оцінка є безпідставною — протести біля будівлі Імміграційної та митної служби зазвичай збирають лише кілька десятків учасників

Що передувало

Нагадаємо, 19 травня Верховний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа скасувати тимчасовий захист 350 тис. венесуельців, наданий за президентства Джо Байдена. Їм загрожує депортація.

Також адміністрація Трампа розробила план "добровільної депортації" понад 200 тис. українців та 500 тис. гаїтян зі США, на що планується витратити до $250 млн.

8 червня Трамп розпорядився скерувати до Лос-Анджелеса 2 тисячі бійців нацгвардії для приборкання заворушень, що почалися у відповідь на міграційні рейди. 

У серпні Трамп оголосив, що для боротьби зі злочинністю у Вашингтоні передає місцеву поліцію під федеральний контроль, що передбачає розгортання Нацгвардії у столиці.

Наприкінці місяця Трампом та керівництвом Іллінойсу розгорівся скандал. Глава Білого дому пригрозив відправити федеральні сили до Чикаго, звинувативши місцеву владу в бездіяльності на тлі насильницьких злочинів. У відповідь губернатор штату Дж. Б. Пріцкер та мер Чикаго Брендон Джонсон пообіцяли чинити опір можливим міграційним рейдам Національної гвардії.

12 вересня Трамп оголосив, що має намір розгорнути підрозділи Національної гвардії в Мемфісі, штат Теннессі, назвавши це частиною боротьби його адміністрації з високим рівнем злочинності у великих містах, якими керують демократи.

Новини
політика
мігранти
Дональд Трамп
США
Суд
