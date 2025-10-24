Суд в США висунув вбивці українки Ірини Заруцької обвинувачення: йому загрожує смертна кара
Федеральний суд присяжних у США висунув обвинувачення Декарлосу Брауну-молодшому у вбивстві 23-річної української біженки Ірини Заруцької
Про це повідомляє NBC News.
За даними федерального обвинувачення, журі дійшло висновку, що Браун "навмисно вбив" Ірину Заруцьку під час нападу 22 серпня у поїзді Charlotte Area Transit System. Він може бути засуджений до смертної кари.
Адвокатка родини загиблої Лорен О. Ньютон повідомила, що сімʼя "задоволена висуненням обвинувачення і сподіваються на швидке правосуддя для Ірини".
Захисники Брауна відмовились від коментарів.
- 26 серпня стало відомо, що у США вбили 23-річну українську біженку Ірину Заруцьку, яка приїхала до країни, рятуючись від війни.
- 10 вересня міністерство юстиції США пред’явило Декарлосу Брауну федеральні обвинувачення у вбивстві українки.
- Водночас президент США Дональд Трамп закликав засудити до смертної кари 34-річного безпритульного Декарлоса Брауна-молодшого, який вбив Ірину Заруцьку.
