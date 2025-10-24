Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Суд в США висунув вбивці українки Ірини Заруцької обвинувачення: йому загрожує смертна кара

Суд в США висунув вбивці українки Ірини Заруцької обвинувачення: йому загрожує смертна кара

Марія Музиченко
24 жовтня, 2025 п'ятниця
18:39
Світ

Федеральний суд присяжних у США висунув обвинувачення Декарлосу Брауну-молодшому у вбивстві 23-річної української біженки Ірини Заруцької

Зміст

Про це повідомляє NBC News.

За даними федерального обвинувачення, журі дійшло висновку, що Браун "навмисно вбив" Ірину Заруцьку під час нападу 22 серпня у поїзді Charlotte Area Transit System. Він може бути засуджений до смертної кари.

Адвокатка родини загиблої Лорен О. Ньютон повідомила, що сімʼя "задоволена висуненням обвинувачення і сподіваються на швидке правосуддя для Ірини".

Захисники Брауна відмовились від коментарів.

  • 26 серпня стало відомо, що у США вбили 23-річну українську біженку Ірину Заруцьку, яка приїхала до країни, рятуючись від війни.
  • 10 вересня міністерство юстиції США пред’явило Декарлосу Брауну федеральні обвинувачення у вбивстві українки.
  • Водночас президент США Дональд Трамп закликав засудити до смертної кари 34-річного безпритульного Декарлоса Брауна-молодшого, який вбив Ірину Заруцьку.
Новини
Суспільство
Кримінал
Україна
біженці
США
