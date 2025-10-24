Суд в США висунув вбивці українки Ірини Заруцької обвинувачення: йому загрожує смертна кара

Про це повідомляє NBC News.

За даними федерального обвинувачення, журі дійшло висновку, що Браун "навмисно вбив" Ірину Заруцьку під час нападу 22 серпня у поїзді Charlotte Area Transit System. Він може бути засуджений до смертної кари.

Адвокатка родини загиблої Лорен О. Ньютон повідомила, що сімʼя "задоволена висуненням обвинувачення і сподіваються на швидке правосуддя для Ірини".

Захисники Брауна відмовились від коментарів.