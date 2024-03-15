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Суд відхилив вимогу Трампа зняти звинувачення у справі про секретні документи

15 березня, 2024 п'ятниця
06:58
Світ Дональд Трамп

14 березня суддя відхилила клопотання Дональда Трампа про зняття з нього звинувачень через нібито розпливчастість звинувачень

Про це повідомляє CNN.

За кілька годин до свого рішення суддя Ейлін Кеннон заслухала аргументи в залі суду Форт-Пірса щодо клопотання Трампа, де його адвокати заявили, що закон, за яким прокурори висунули йому звинувачення за нібито несанкціоноване зберігання документів національної оборони, був надто розпливчастим, щоб використовувати його проти нього.

"Хоча Клопотання висуває різні аргументи, які вимагають серйозного розгляду, суд остаточно визначає, після тривалих усних аргументів, що розв'язування загально представленого питання занадто сильно залежить від спірних питань інструкцій щодо все ще коливаються визначень законодавчих термінів, як звинувачується", - заявила суддя.

У своїй відмові Кеннон зазначила, що питання про потенційну конституційну нечіткість було б краще розглядати "з інструкціями для присяжних та іншими відповідними клопотаннями", а не в клопотанні Трампа про зняття звинувачень.

Кеннон не винесла рішення щодо клопотання Трампа про звільнення на основі його аргументу про те, що він мав повноваження як президент оголошувати документи своїми "особистими" записами – або щодо будь-яких інших його клопотань про закриття справи.

  • Колишній президент США Дональд Трамп не збирається підтримувати Україну у війні проти російських окупантів у разі перемоги на президентських виборах.
Теги:
Кримінал
Дональд Трамп
США
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