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Таїланд і Камбоджа домовилися розпочати переговори про перемир'я після втручання Трампа

Марія Науменко
27 липня, 2025 неділя
11:56
Світ конфлікт між Таїландом і Камбоджею

У неділю, 27 липня, Таїланд і Камбоджа заявили про свою готовність розпочати переговори щодо припинення смертельного прикордонного конфлікту після посередницьких зусиль президента США Дональда Трампа

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Про це пише Associated Press.

В результаті бойових дій, які тривають вже четвертий день, загинуло щонайменше 34 людини, а понад 168 тис. були змушені покинути свої домівки.

Днем раніше Трамп повідомив, що поговорив з лідерами Таїланду та Камбоджі та пригрозив їм відмовою у торговельних угодах, якщо бої триватимуть. Згодом він заявив, що сторони погодилися зустрітися для перемовин.

Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет підтвердив згоду своєї країни на "негайне і беззастережне припинення вогню", зазначивши, що Таїланд також погодився припинити атаки після розмови Трампа з в. о. прем'єр-міністра Таїланду Пхумтхамом Вечаячаєм. 

"Це позитивна новина для солдатів і народів обох країн", – заявив Хун Манет.

За його словами, він доручив своєму заступнику, міністру закордонних справ Праку Сокхонну, координувати подальші кроки з держсекретарем США Марко Рубіо та безпосередньо взаємодіяти з міністром закордонних справ Таїланду для реалізації перемир'я.

У Таїланді відповіли обережніше. Пхумтхам підтвердив готовність до перемир’я, але наголосив, що Камбоджа має продемонструвати щирі наміри. Бангкок закликав до швидких двосторонніх переговорів і відновлення довіри.

Попри дипломатичні зусилля, обстріли не припинились. У неділю обидві країни звинуватили одна одну в порушенні домовленостей: тайська армія заявила про артобстріли з боку Камбоджі, включно з ударом по спірному храму Та Муен Том, а камбоджійські військові — про "масштабне вторгненняЦ танків і піхоти Таїланду.

Полковник Річа Суксованонт, заступник речника тайської армії, заявив, що  зусилля Трампа з посередництва є "окремим питанням". Він додав, що бойові дії триватимуть, а перемир'я може бути досягнуто лише в тому випадку, якщо Камбоджа офіційно розпочне переговори.

"Будь-яке припинення воєнних дій неможливе, поки Камбоджа демонструє серйозну недобросовісність і неодноразово порушує основні принципи прав людини та гуманітарного права", – заявило міністерство закордонних справ Таїланду.

Через що загострився конфлікт

Сутички спалахнули після того, як Таїланд відкликав свого посла в Камбоджі пізно в середу й заявив про висилку посла Камбоджі в Бангкоку. Перед цим тайський солдат втратив кінцівку, підірвавшись на міні, які, за словами Бангкока, нещодавно встановили в спірному районі.

Понад століття Таїланд і Камбоджа оскаржують суверенітет у різних нерозмічених точках вздовж свого 817-кілометрового сухопутного кордону. Це призвело до сутичок протягом кількох років і щонайменше десятка смертей, зокрема під час тижневого обміну артилерійськими обстрілами у 2011 році.

Напруженість загострилася у травні після вбивства камбоджійського солдата під час перестрілки, яка переросла у повноцінну дипломатичну кризу й тепер спровокувала збройні зіткнення.

24 липня загострилися сутички між Таїландом і Камбоджею на спірному кордоні. Унаслідок обстрілів загинули мирні жителі, в тому числі дитина. 

Наступного дня Таїланд і Камбоджа обмінялися інтенсивним артилерійськими обстрілами, попри заклики з регіону та світу до негайного припинення вогню. Унаслідок ескалації прикордонного конфлікту загинули щонайменше 16 людей

На тлі ескалації прикордонного конфлікту з Камбоджею, Таїланд оголосив про запровадження воєнного стану у восьми районах двох провінцій.

Теги:
Новини
Президент США
Таїланд
Дональд Трамп
США
Військові новини
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