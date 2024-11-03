Такер Карлсон заявив, що на нього "напав демон", залишивши "сліди кігтів"

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що таку заяву Карлсон зробив під час зйомок документального фільму "Християнство".

У прев'ю-кліпі на YouTube Джон Гірс із неприбуткової організації First Things Foundation запитав Карлсона, чи вважає він, що "присутність зла спонукає людей задуматися про добро".

"Це те, що сталося зі мною. Я мав безпосередній досвід із цим", - сказав Карлсон.

На запитання, чи має він на увазі журналістику, Карлсон відповів: "Ні, у моєму ліжку вночі. На мене напали, коли я спав поруч із дружиною і чотирма собаками, мене фізично покалічили".

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Він також зазначив, що його нападник був "демоном", або "невидимою істотою", яка залишила на його тілі подряпини, які згодом перетворилися на шрами.

"Я вийшов на вулицю, потім повернувся, а моя дружина та собаки так і не прокинулися. Хоча вони дуже чуйно сплять. І тут я відчув сильний біль у ребрах і плечі. Я був лише в боксерах, пішов у ванну і ввімкнув світло, а на обох боках під руками та на лівому плечі було по чотири подряпини. І вони кровоточили", - розповів Карлсон.

Згодом Карлсон розповів про цей випадок своєму помічнику – християнину-євангелісту, який сказав, що подібні інциденти трапляються.

Карлсон сказав, що для нього це стало "трансформуючим досвідом", після якого його "охопило дуже сильне бажання читати Біблію".