Танкер з роснафтою, що прямував до Індії, змінив курс після санкцій США, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними системи відстеження суден, танкер Furia, що перебуває під санкціями ЄС і Великої Британії, прямував на захід протокою між Данією та Німеччиною, але у вівторок розвернувся і різко знизив швидкість.

Як повідомляє компанія Kpler, судно транспортує нафту, продану компанією "Роснефть". Розворот у районі Фемарн-Бельт відбувся через тиждень після накладення американських санкцій на "Роснефть" і "Лукойл". Міністерство фінансів США повідомило, що всі операції з цими компаніями мають бути завершені до 21 листопада.

Танкер Furia завантажив близько 730 тис. барелів нафти у порту Приморськ 20 жовтня. Спершу судно прямувало до індійського порту Сікка, але згодом змінило пункт призначення на єгипетський Порт-Саїд, який часто є проміжним перед проходженням Суецького каналу.

Зазначається, що включення найбільших російських виробників нафти до санкційних списків може призвести до припинення постачання дешевшої сировини для індійських НПЗ. За даними Bloomberg, керівники індійських компаній очікують різке скорочення імпорту російської нафти.