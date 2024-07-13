Тайвань зафіксував активність бойових літаків і кораблів КНР навколо острова
Міністерство оборони Тайваню у суботу, 13 липня, зафіксувало щонайменше 30 бойових літаків і 7 кораблів армії Китаю навколо острова
Про це повідомляє міністерство оборони Тайваню.
Зазначається. що військові виявили 30 бойових літаків, 20 з яких перетнули середню лінію та увійшли в південно-західну та південно-східну зони ППО Тайваню.
Крім цього, на Тайвані зафіксували 7 військових кораблів армії Китаю. У міністерстві уточнили, що військові відстежували рух повітряних і морських суден та реагували відповідним чином.
- Напередодні на Тайвані також фіксували 66 бойових літаків і 7 кораблів армії Китаю навколо острова.
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