Тайвань зафіксував активність бойових літаків і кораблів КНР навколо острова

Про це повідомляє міністерство оборони Тайваню.

Зазначається. що військові виявили 30 бойових літаків, 20 з яких перетнули середню лінію та увійшли в південно-західну та південно-східну зони ППО Тайваню.

Крім цього, на Тайвані зафіксували 7 військових кораблів армії Китаю. У міністерстві уточнили, що військові відстежували рух повітряних і морських суден та реагували відповідним чином.