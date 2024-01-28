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Техас не відокремлюватиметься від Штатів, - професор Нью-Йоркського університету Айзенберг

28 січня, 2024 неділя
17:45
Світ Солдати національної гвардії Техасу

Професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг назвав російську пропаганду про громадянську війну в США "роздмуханою". Він розповів про конфлікт між техаським губернатором і федеральною владою щодо охорони кордону й запевнив, що Техас не планує відокремлюватися від США

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Це роздмухано абсолютно, з мухи зроблено слона - російська кампанія, яка абсолютно свідома і, я думаю, що перш за все вона орієнтована саме на те, щоб в Україні це читали й жахалися від цього, що в Сполучених Штатах все так погано й буде громадянська війна. Звичайно ніякої громадянської війни через це не буде", - заявив професор.

За його словами, техаський губернатор наказав національній гвардії взяти під контроль ділянку кордону завдовжки приблизно 4 км, аби продемонструвати, що Джо Байден не дбає про кордон, а республіканці нібито не такі.

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"Насправді охорона кордону є прерогативою федеральної влади й всі техаські нацгвардійці залишили невеличку ділянку під контроль і вони не пускали прикордонників виконувати їхні обов'язки. Вони почали облаштовувати загорожі з колючого дроту. Федеральна влада вимагала, щоб вони перестали це робити, вони відмовлялись, зробили з цього таку велику політику. Федеральна адміністрація продала позов до Верховного Суду, позов до штату Техас і попросила розглянути це в терміновому порядку. Верховний Суд прийняв рішення на користь федеральної влади, бо охорона кордону - це обов'язок федеральної влади, а губернатор Техасу відмовляється виконувати це рішення", - наголосив Айзенберг.

Надалі президент має право просто видати указ про підпорядкування національної гвардії будь-якого штату федеральній владі, тоді вона буде виконувати накази військового командування Сполучених Штатів Америки.

"Я думаю, що Джо Байден буде намагатися уникнути такого загострення цього абсолютно політичного протистояння. Це все, що відбувається в Америці в передвиборчий рік. Що буде далі? - буде продовжуватися от таке політичне протистояння. Звичайно, що через це не буде ніякої громадянської війни й не буде Техас відокремлюватися від США", - підсумував він.

  • 27 січня губернатор штату Техас Грег Ебботт заявив, що готовий піти проти федеральної влади у питанні захисту південного кордону США від напливу мігрантів.
  • Російська влада намагається маніпулювати внутрішньополітичними подіями у США, щоб посилити в країні внутрішню нестабільність і завадити політичним дебатам щодо військової допомоги Україні, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).  
Теги:
Новини
Росія
політика
Техас
Війна з Росією
США
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