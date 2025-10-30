Тема України не оминула розмову Трампа й Сі Цзіньпіна, - американіст Преловський

Про це в ефірі Еспресо сказав асоційований експерт Інституту американістики Олег Преловський.

"Попередню зустріч Трампа з Путіним скасували, оскільки не було жодної конкретики щодо того, як вона могла б відбутися на практиці - ні в питанні доставки Путіна до Угорщини, ні щодо предмета розмови", - зазначив Преловський.

За словами експерта, розмова Трампа із Сі Цзіньпіном показала американцям, зокрема політичному істеблішменту США, на що варто було б звернути увагу, про що варто було б говорити, якби зустріч із Путіним усе ж відбулася. Можливо, Сі Цзіньпін виступив своєрідним посередником - доніс певні тези Путіна або пояснив, про що з ним слід говорити, а про що - ні.

Це, безперечно, вплине на американсько-українські відносини, адже тема України не оминула розмову Трампа й Сі Цзіньпіна. Ймовірно, про Україну говорили навіть у контексті відмови від російських нафтових родовищ.

"Тож очікувати зустрічі з Путіним до кінця року, на мою думку, не варто - це малореалістичне. Проте, можливо, вже наступного року Трамп здійснить ще одну спробу комунікації з російським диктатором.

Але до того часу українські Збройні сили неодноразово продемонструють, що така розмова не має сенсу. Адже саме українські Збройні сили сьогодні є найкращим дипломатом - вони визначають, що відбувається у нашому питанні та впливають на зовнішню політику не лише США, а й усього світу", - додав Преловський.