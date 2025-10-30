Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ Тема України не оминула розмову Трампа й Сі Цзіньпіна, - американіст Преловський
Ексклюзив

Тема України не оминула розмову Трампа й Сі Цзіньпіна, - американіст Преловський

Оксана Ліховід
30 жовтня, 2025 четвер
08:18
Світ Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року

Тема України стала частиною розмови Трампа та Сі Цзіньпіна, що може позначитися на американсько-українських відносинах і можливій зустрічі з Путіним

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав асоційований експерт Інституту американістики Олег Преловський.

"Попередню зустріч Трампа з Путіним скасували, оскільки не було жодної конкретики щодо того, як вона могла б відбутися на практиці - ні в питанні доставки Путіна до Угорщини, ні щодо предмета розмови", - зазначив Преловський.

За словами експерта, розмова Трампа із Сі Цзіньпіном показала американцям, зокрема політичному істеблішменту США, на що варто було б звернути увагу, про що варто було б говорити, якби зустріч із Путіним усе ж відбулася. Можливо, Сі Цзіньпін виступив своєрідним посередником - доніс певні тези Путіна або пояснив, про що з ним слід говорити, а про що - ні.

Це, безперечно, вплине на американсько-українські відносини, адже тема України не оминула розмову Трампа й Сі Цзіньпіна. Ймовірно, про Україну говорили навіть у контексті відмови від російських нафтових родовищ.

"Тож очікувати зустрічі з Путіним до кінця року, на мою думку, не варто - це малореалістичне. Проте, можливо, вже наступного року Трамп здійснить ще одну спробу комунікації з російським диктатором.

Але до того часу українські Збройні сили неодноразово продемонструють, що така розмова не має сенсу. Адже саме українські Збройні сили сьогодні є найкращим дипломатом - вони визначають, що відбувається у нашому питанні та впливають на зовнішню політику не лише США, а й усього світу", - додав Преловський.

  • У Південній Кореї відбулися перемовини між президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час яких, зокрема, обговорювалося питання торгівлі між двома найбільшими економіками світу. Також йшлося і про Україну.
Теги:
Новини
Росія
Китай
політика
Володимир Путін
Південна Корея
ЗСУ
Війна з Росією
Дональд Трамп
геополітика
США
Військові новини
Сі Цзиньпін
Світ про Україну
оборона та безпека
Сили оборони України
Читайте також:
окупанти Мелітополь
Автор Марина Клюєва
27 жовтня, 2025 понедiлок
Ми колись як Франкенштейна виростили цей псевдо "одін народ", який тепер вважає себе вищим за нас, - перекладач Морозов
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Автор Дар'я Куркіна
29 жовтня, 2025 середа
"Думаю, що ми отримаємо дуже хороший результат для всього світу", - Трамп про зустріч із Сі 30 жовтня
Юрій Ушаков
Автор Марія Музиченко
27 жовтня, 2025 понедiлок
У Кремлі запевнили, що готові до зустрічі Путіна й Трампа та назвали умову її проведення
Київ
+6.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.78
    Купівля 41.78
    Продаж 42.26
  • EUR
    Купівля 48.6
    Продаж 49.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
30 жовтня
09:57
Оновлено
Ракетно-дронова атака РФ на Україну: пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру, у кількох регіонах є постраждалі, серед яких – діти
09:35
Дональд Трамп
Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї
09:28
Ексклюзив
Карта бойових дій
Ворог намагається просочитися в місто, але ЗСУ стримують його та не дають закріпитися, – начальник Мирноградської МВА
09:01
Літак. авіація, Польща
Польща піднімала винищувачі через масовану атаку РФ на Україну
08:20
Оновлено
Генштаб, ЗСУ, фронт
Минулої доби на фронті зафіксували 172 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 55 штурмів
08:10
Мілорад Додік
США скасували санкції проти політика Республіки Сербської Додіка
08:00
OPINION
США переглядають власну роль гаранта безпеки для Європи
07:55
світло
Комбінована атака РФ по енергетиці: у більшості регіонів запроваджено аварійні відключення
07:31
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 960 військових, 25 артсистем і 3 бронемашини
07:21
Оновлено
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
"Багато говорили про Україну": у Південній Кореї відбулася зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна
01:20
Атомний підводний човен
США передадуть Південній Кореї технології для будівництва атомного підводного човна
2025, середа
29 жовтня
23:47
художній музей Лувр
Пограбування Лувру: двоє підозрюваних частково визнали провину
23:43
Огляд
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Світ напередодні зустрічі у Південній Кореї: чи знайдуть Трамп і Сі формулу нового балансу сил
23:13
Нідерланди
У Нідерландах пройшли позачергові парламентські вибори: за даними екзитполів, у лідерах – соціал-ліберальна партія D66
22:58
Юлія Свириденко
Роботодавці отримуватимуть компенсацію за працевлаштування ветеранів від року
22:31
Німеччина уряд
Німеччина розглядає можливість націоналізації підрозділу "Роснефти" через санкції США, - Reuters
22:00
Юлія Свириденко
Кабмін запускає цифрову екосистему для безробітних "Обрій"
21:54
Ексклюзив
Микола Княжицький
Польща не блокуватиме відкриття кластерів щодо вступу України до ЄС, - Княжицький
21:53
Володимир Зеленський
Росія повинна закінчити війну, інакше має припинитися її нафтовий експорт: Зеленський анонсував нові санкції проти РФ
21:50
Пентагон
Пентагон оголосив про передислокацію одного з бойових підрозділів з Європи до США
21:33
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський: Найскладніше на Покровському напрямку, в Купʼянську продовжуємо захищати позиції
21:32
Ексклюзив
Трамп на даху
Оптимістичні заяви Трампа щодо завершення війни дуже далекі від істини, - дипломат Шамшур
20:55
Огляд
TikTok
Чи настане кінець китайської епохи TikTok: Трамп і Сі Цзиньпін на порозі історичної угоди
20:38
Ексклюзив
Володимир Кудрицький
"Це політичне замовлення з ОП": експертка з енергетики Кошарна про підозру ексочільнику Укренерго Кудрицькому
20:31
віце-президент США Джей Ді Венс
Венс: Припинення бойових дій в інтересах як України, так і Росії
20:05
OPINION
Зустріч Трампа і Сі, найімовірніше, закінчиться нічим
20:04
віце-президент США Джей Ді Венс
"Його грубість мене зачепила": Венс пояснив, чому виник конфлікт із Зеленським в Овальному кабінеті
19:56
Оновлено
Андрія Ярмоленко (на передньому плані) та Валерій Бондар, "Динамо" - "Шахтар"
Кубок України: "Динамо" перемогло "Шахтар", результати та розклад інших матчів 1/8 фіналу
19:44
Куба
"Пам'ятаємо побажання "успіхів" Путіну у війні": Україна закриває посольство на Кубі
19:40
Ексклюзив
У Покровську росіяни використовують тактику малих котлів, - військовий експерт Снєгирьов
19:25
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
"В тумани і дощі росіян буде складніше виявити": 63 ОМБр про особливості боїв восени
19:25
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:54
Оновлено
Володимир Кудрицький в суді
Кудрицького взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у 13,7 млн грн
18:38
Ексклюзив
Білий Дім
Ситуація із шатдауном виглядає критично, - очільник Українсько-Американського дому Шеремета
18:34
наркотики
Німеччина екстрадувала до України підозрюваного у виробництві та збуті психотропів
18:31
Ексклюзив
Костянтин Єлісєєв
Трамп не піде на нову зустріч з Путіним, якщо не буде домовленості про припинення вогню, - дипломат Єлісєєв
18:21
Долари
Nvidia стала першою компанією у світі з ринковою вартістю $5 трлн
18:02
OPINION
"Тисяча порізів" на Дніпровському напрямку: що стоїть за активізацією окупантів і навіщо ворог створює ілюзію прориву
18:01
прапор, Євросоюз
Країни ЄС у спільній заяві засудили порушення повітряного простору Литви метеокулями з Білорусі
18:01
Оновлено
Міністр оборони Бельгії пообіцяв "зрівняти Москву із землею", якщо Путін випустить ракету по Брюсселю. В посольстві РФ відреагували
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV