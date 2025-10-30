Тема України не оминула розмову Трампа й Сі Цзіньпіна, - американіст Преловський
Тема України стала частиною розмови Трампа та Сі Цзіньпіна, що може позначитися на американсько-українських відносинах і можливій зустрічі з Путіним
Про це в ефірі Еспресо сказав асоційований експерт Інституту американістики Олег Преловський.
"Попередню зустріч Трампа з Путіним скасували, оскільки не було жодної конкретики щодо того, як вона могла б відбутися на практиці - ні в питанні доставки Путіна до Угорщини, ні щодо предмета розмови", - зазначив Преловський.
За словами експерта, розмова Трампа із Сі Цзіньпіном показала американцям, зокрема політичному істеблішменту США, на що варто було б звернути увагу, про що варто було б говорити, якби зустріч із Путіним усе ж відбулася. Можливо, Сі Цзіньпін виступив своєрідним посередником - доніс певні тези Путіна або пояснив, про що з ним слід говорити, а про що - ні.
Це, безперечно, вплине на американсько-українські відносини, адже тема України не оминула розмову Трампа й Сі Цзіньпіна. Ймовірно, про Україну говорили навіть у контексті відмови від російських нафтових родовищ.
"Тож очікувати зустрічі з Путіним до кінця року, на мою думку, не варто - це малореалістичне. Проте, можливо, вже наступного року Трамп здійснить ще одну спробу комунікації з російським диктатором.
Але до того часу українські Збройні сили неодноразово продемонструють, що така розмова не має сенсу. Адже саме українські Збройні сили сьогодні є найкращим дипломатом - вони визначають, що відбувається у нашому питанні та впливають на зовнішню політику не лише США, а й усього світу", - додав Преловський.
- У Південній Кореї відбулися перемовини між президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час яких, зокрема, обговорювалося питання торгівлі між двома найбільшими економіками світу. Також йшлося і про Україну.
