Теракт біля могили генерала Сулеймані, ймовірно, відбувся за участі РФ, - сходознавець Якубович

Про це розповів сходознавець, кандидат історичних наук, науковий співробітник сходознавчого відділення Фрайбурзького університету Михайло Якубович в етері телеканалу "Еспресо".

"В Ірані люди люблять такого роду траурні церемонії, бо релігійна і політична культура побудовані на різних "виттях" на тему мученків. Але часто на ці мітинги відправляють бюджетників, так званих комсомольців. На думку іранської опозиції, цей теракт - відповідальність влади. Цілком ймовірно, що це відбулось не без підтримки РФ", - повідомив він.

За його словами, цей "натовп" ніякого військового значення не мав. Швидше за все, якби за цим актом стояли ізраїльтяни або американські, то постраждали б військові заводи, які розташовані в інших регіонах.

"За повідомлення іранських опозиціонерів, всі найближчі родичі Сулеймані не були присутні на цій церемонії. Їх попередили, що з міркувань безпеки їм краще не приходити. Постраждали люди, пересічні громадяни, яких направили на цей мітинг. Спочатку відбувся один вибух, пізніше, коли приїхали карети швидкої допомоги - другий. Цей "почерк" нагадує Башара аль-Асада та Володимира Путіна", - зазначив Якубович.

Тому є така є така думка, що ці теракти були організовані самою іранською владою, щоб підняти градус напруги, додав він.

"Іранське суспільство вже не поділяє цієї "вічної палестинської теми", що мовляв, іранці постійно повинні дбати про Палестину, в той час як Палестина перебуває, в основному, під контролем Ізраїлю. Сам Іран нічого не робить, що би ставило Ізраїль під загрозу", резюмував Якубович.