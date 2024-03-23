Теракт в Росії може бути частиною внутрішніх розбірок, - Портников

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Цілком ймовірно, що теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" став частиною внутрішніх розбірок серед російських еліт. Це дуже добре. Оскільки, означає, що система перебуває в досить крихкому стані. Втім, це й погано. Адже це спонукає до ухвалення неадекватних рішень.Якщо Путіну приносити документацію, яка не дозволяє йому ухвалювати адекватні рішення, а він в принципі неадекватна людина, то і рішення будуть відповідні. В цьому є певні загрози”, - пояснив Портников.

Журналіст зауважив, що російський диктатор Путін завжди приймає рішення відповідно інформації, яку йому подають у документах

"Якщо Путін працює з реалістичними документами, то і рішення він буде приймати відповідно до інформації з цих документів. Тобто, коли ти президент держави, то працюєш з тими документами, які тобі надають. Ти не можеш собі дозволити пошукати інформацію в іншому місці. До прикладу, рішення про вторгнення Путін приймав відповідно до інформації, яку йому надавали в документах. Очевидно, що воно було помилковим", - додав він.