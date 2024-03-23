Теракт в Росії може бути частиною внутрішніх розбірок, - Портников
Журналіст Віталій Портников вважає, якщо теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" є частиною внутрішніх розбірок у РФ, то це означає, що путінський режим у хиткому стані
Таку думку він висловив у етері Еспресо
"Цілком ймовірно, що теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" став частиною внутрішніх розбірок серед російських еліт. Це дуже добре. Оскільки, означає, що система перебуває в досить крихкому стані. Втім, це й погано. Адже це спонукає до ухвалення неадекватних рішень.Якщо Путіну приносити документацію, яка не дозволяє йому ухвалювати адекватні рішення, а він в принципі неадекватна людина, то і рішення будуть відповідні. В цьому є певні загрози”, - пояснив Портников.
Журналіст зауважив, що російський диктатор Путін завжди приймає рішення відповідно інформації, яку йому подають у документах
"Якщо Путін працює з реалістичними документами, то і рішення він буде приймати відповідно до інформації з цих документів. Тобто, коли ти президент держави, то працюєш з тими документами, які тобі надають. Ти не можеш собі дозволити пошукати інформацію в іншому місці. До прикладу, рішення про вторгнення Путін приймав відповідно до інформації, яку йому надавали в документах. Очевидно, що воно було помилковим", - додав він.
- Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою 22 березня, невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.
- У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім.
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