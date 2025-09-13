Ті, хто відмовився від депортації з Білорусі, знову зникли: Кабанчук про білоруських політв'язнів, яких звільнив Лукашенко



Про це в етері Еспресо розповів Вадим Кабанчук, представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі з оборони та нацбезпеки, колишній заступник командира Полку ім.Кастуся Калиновського.

"Після візиту чиновників з адміністрації Трампа відбулися позитивні речі, перш за все, для білорусів – з ГУЛАГу виходять десятки людей. Спочатку було випущено 14 людей, серед яких і Сергій Тихановський. Після цього до білоруської в’язниці потрапили ще понад 100 людей. Лукашенко проводить ротацію у своїй системі ГУЛАГ, випускаючи одних, садить майже у 10 разів більше людей. Це не випуск політв'язнів, а насильна депортація", - прокоментував білоруський опозиціонер.

За його словами, у частини політв’язнів відразу при виході з колонії порвали паспорти, а у частини – паспорти конфісковані. Була примусова депортація до Литви.

"Я знаю, що декілька політв’язнів відмовилися перетинати кордон з Литвою. Скоріш за все, їх арештували повторно і вони пропали з "радарів". Відомо, що відомий опозиціонер Білорусі Міколай Статкевіч, який понад 10 років перебуває у лукашенківських застінках, сказав, що вийде на волю тільки разом з білоруським народом. Це його свідомий вибір, який у мене викликає повагу. Думаю, на жаль, він і далі сидітиме у лукашенківській в’язниці", - резюмував Кабанчук.