Ті, хто відмовився від депортації з Білорусі, знову зникли: Кабанчук про білоруських політв'язнів, яких звільнив Лукашенко
Лукашенко проводить ротацію у своїй системі ГУЛАГ, випускаючи одних, садить майже у 10 разів більше людей
Про це в етері Еспресо розповів Вадим Кабанчук, представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі з оборони та нацбезпеки, колишній заступник командира Полку ім.Кастуся Калиновського.
"Після візиту чиновників з адміністрації Трампа відбулися позитивні речі, перш за все, для білорусів – з ГУЛАГу виходять десятки людей. Спочатку було випущено 14 людей, серед яких і Сергій Тихановський. Після цього до білоруської в’язниці потрапили ще понад 100 людей. Лукашенко проводить ротацію у своїй системі ГУЛАГ, випускаючи одних, садить майже у 10 разів більше людей. Це не випуск політв'язнів, а насильна депортація", - прокоментував білоруський опозиціонер.
За його словами, у частини політв’язнів відразу при виході з колонії порвали паспорти, а у частини – паспорти конфісковані. Була примусова депортація до Литви.
"Я знаю, що декілька політв’язнів відмовилися перетинати кордон з Литвою. Скоріш за все, їх арештували повторно і вони пропали з "радарів". Відомо, що відомий опозиціонер Білорусі Міколай Статкевіч, який понад 10 років перебуває у лукашенківських застінках, сказав, що вийде на волю тільки разом з білоруським народом. Це його свідомий вибір, який у мене викликає повагу. Думаю, на жаль, він і далі сидітиме у лукашенківській в’язниці", - резюмував Кабанчук.
- 11 вересня у Білорусі звільнили 52 увʼязнених, які після цього перетнули кордон із Литвою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 48.1Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе