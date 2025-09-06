Трамп мріє про такий парад, як у Китаї, - Рибачук

Таку думку в етері Еспресо політик Олег Рибачук.

"Один мій американський друг сказав, що НАТО, постачання зброї, зняття обмежень працює і все це працює для України. Залишається лише питанням часу, коли Трамп почне реагувати, бо з нього сьогодні роблять посміховисько. У Білому домі бачать, що Трамп вже зривається. І парад у Китаї є частиною його нервів", - розповів Рибачук.

Політик зауважив, що парад у Китаї точно став розчаруванням для американського президента.

"Я можу тільки гадати, який настрій у Трампа був під час перегляду параду в Китаї. Цей парад зіпсував йому майже все. Адже, це його мрія - провести такий парад. Його мрія про те, що так має бути з ним, перед ним мають танцювати солдати. Варто тільки згадати, як ліниво йшли американські солдати у Вашингтоні і яка там була пародія на парад. Для Дональда Трампа те, що він побачив, стало розчаруванням. Він би хотів бути на місці Сі Цзіньпіна, стати ним", - додав він.