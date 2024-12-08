Трамп не хотів бачитись з Зеленським у Парижі, але Макрон його переконав, - Axios

Про це пише Axios із посиланням на джерела.

Одне із джерел повідомило, що спочатку Трамп не хотів проводити зустріч, але врешті-решт погодився.

Інше джерело, знайоме із ходом зустрічі, повідомило, що вона тривала 45 хвилин і була "хорошою і плідною". Джерело також повідомило, що остаточне рішення про проведення тристоронньої зустрічі було ухвалене незадовго до неї.