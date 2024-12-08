Трамп не хотів бачитись з Зеленським у Парижі, але Макрон його переконав, - Axios
Президент Франції Емманюель Макрон останніми днями працював над тим, щоб переконати Дональда Трампа провести спільну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським під час візиту у Париж на відкриття собору Паризької Богоматері
Про це пише Axios із посиланням на джерела.
Одне із джерел повідомило, що спочатку Трамп не хотів проводити зустріч, але врешті-решт погодився.
Інше джерело, знайоме із ходом зустрічі, повідомило, що вона тривала 45 хвилин і була "хорошою і плідною". Джерело також повідомило, що остаточне рішення про проведення тристоронньої зустрічі було ухвалене незадовго до неї.
- Нагадаємо, що напередодні президент України Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном. Під час зустрічі лідери спілкувалися про ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Президент зазначив, що "всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо".
- Згодом новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та її лідер Володимир Зеленський хотіли б укласти угоду з Росією, аби зупинити війну, яку він назвав "божевіллям".
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