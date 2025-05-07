Трамп оголосив 8 травня у США Днем перемоги над нацизмом

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

У своїй промові Трамп нагадав про роль американських збройних сил у перемозі над нацизмом, підкресливши, що ця подія стала "однією з найепічніших перемог сил свободи в історії світу".

Президент США віддав шану понад 250 тис. американців, які загинули в боях, зазначивши, що їхня жертва врятувала західну цивілізацію.

"Протягом чотирьох років боротьби понад 250 тис. американців загинули, захищаючи свою країну і цивілізацію від нацистського режиму. Сьогодні та завжди Америка вшановує їхню пам'ять та віддає належне їхній жертві", - підкреслив політик.

Трамп також згадав напад на Перл-Харбор як початок участі США у війні, що стала "вічною битвою між добром і злом".

Він підкреслив важливість миру, заявивши, що його президентська спадщина — це "спадщина миротворця" і що Сполучені Штати мають прагнути миру через силу.

"Ми поновлюємо наше зобов'язання зберігати Америку та весь світ безпечними, надійними, процвітаючими та вільними", — йдеться в заяві президента.