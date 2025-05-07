Трамп оголосив 8 травня у США Днем перемоги над нацизмом
Президент США Дональд Трамп офіційно проголосив 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні, підписавши відповідну заяву 7 травня 2025 року
Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.
У своїй промові Трамп нагадав про роль американських збройних сил у перемозі над нацизмом, підкресливши, що ця подія стала "однією з найепічніших перемог сил свободи в історії світу".
Президент США віддав шану понад 250 тис. американців, які загинули в боях, зазначивши, що їхня жертва врятувала західну цивілізацію.
"Протягом чотирьох років боротьби понад 250 тис. американців загинули, захищаючи свою країну і цивілізацію від нацистського режиму. Сьогодні та завжди Америка вшановує їхню пам'ять та віддає належне їхній жертві", - підкреслив політик.
Трамп також згадав напад на Перл-Харбор як початок участі США у війні, що стала "вічною битвою між добром і злом".
Він підкреслив важливість миру, заявивши, що його президентська спадщина — це "спадщина миротворця" і що Сполучені Штати мають прагнути миру через силу.
"Ми поновлюємо наше зобов'язання зберігати Америку та весь світ безпечними, надійними, процвітаючими та вільними", — йдеться в заяві президента.
- 9 травня у Москві відзначатимуть свій День перемоги. На парад злітаються лідери держав-союзниць Росії. Водночас висока дипломатка ЄС Кая Каллас зазначила, що всі ті, хто справді виступають за мир, повинні 9 травня бути в Україні, а не в Москві.
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