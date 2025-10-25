Трамп планує обговорити з Сі Цзіньпіном агресію РФ проти України

Про це американський лідер заявив під час спілкування з пресою на борту літака Air Force One.

"Одна з тем, про які ми говоритимемо – це Росія і Україна", - зазначив Трамп.

За його словами, китайський лідер також хоче, щоб "це закінчилося".

Дональд Трамп нагадав, що Сполучені Штати запровадили "масштабні санкції проти Росії". При цьому він заявив, що хотів би, щоб Пекін допоміг Вашингтону врегулювати військовий конфлікт проти України.

"Нам є про що поговорити з президентом Сі, і йому є про що поговорити з нами. Я думаю, у нас вийде гарна зустріч", - резюмував Трамп.