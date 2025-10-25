Трамп планує обговорити з Сі Цзіньпіном агресію РФ проти України
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном хоче торкнутися теми врегулювання російської агресії проти України
Про це американський лідер заявив під час спілкування з пресою на борту літака Air Force One.
"Одна з тем, про які ми говоритимемо – це Росія і Україна", - зазначив Трамп.
За його словами, китайський лідер також хоче, щоб "це закінчилося".
Читайте також: Трамп і Сі Цзіньпін можуть спільно примусити Путіна до перемир'я, - Портников
Дональд Трамп нагадав, що Сполучені Штати запровадили "масштабні санкції проти Росії". При цьому він заявив, що хотів би, щоб Пекін допоміг Вашингтону врегулювати військовий конфлікт проти України.
"Нам є про що поговорити з президентом Сі, і йому є про що поговорити з нами. Я думаю, у нас вийде гарна зустріч", - резюмував Трамп.
- Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 30 жовтня проведе двосторонню зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї.
