Трамп і Сі Цзіньпін можуть спільно примусити Путіна до перемир'я, - Портников

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Якщо вони домовляються разом з Трампом і обидва вважають, що потрібно буде якесь припинення вогню, то у них у обох є аргумент. У Трампа є "томагавки", у Сі Цзіньпіна є можливість купувати або не купувати нафту у Росії і можливість поставляти або не поставляти Росії комплектуючі. Спільні зусилля їхні можуть, звичайно, дати не такий результат глобальний, але от результат - перемир'я", - заявив він.

На думку Портникова, у лідерів Китаю та США є такі можливості разом.

"Звісно, це ціла історія. як це має виглядати реально. Я б не сказав, що спільні зусилля Трампа і Сі Цзіньпіна можуть так відверто бути проігноровані Путіним. Знову таки, для цього їм потрібно домовитися з між собою і зустрітися між собою. Ми навіть не знаємо, чи ця зустріч відбудеться", - підсумував журналіст.