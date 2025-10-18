Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Трамп і Сі Цзіньпін можуть спільно примусити Путіна до перемир'я, - Портников
Ексклюзив

Трамп і Сі Цзіньпін можуть спільно примусити Путіна до перемир'я, - Портников

Євген Козярін
18 жовтня, 2025 субота
23:30
Війна з Росією Віталій Портников

Спільні зусилля президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна не можуть бути проігноровані російським диктатором Володимиром Путіним

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Якщо вони домовляються разом з Трампом і обидва вважають, що потрібно буде якесь припинення вогню, то у них у обох є аргумент. У Трампа є "томагавки", у Сі Цзіньпіна є можливість купувати або не купувати нафту у Росії і можливість поставляти або не поставляти Росії комплектуючі. Спільні зусилля їхні можуть, звичайно, дати не такий результат глобальний, але от результат - перемир'я", - заявив він.

На думку Портникова, у лідерів Китаю та США є такі можливості разом. 

"Звісно, це ціла історія. як це має виглядати реально. Я б не сказав, що спільні зусилля Трампа і Сі Цзіньпіна можуть так відверто бути проігноровані Путіним. Знову таки, для цього їм потрібно домовитися з між собою і зустрітися між собою. Ми навіть не знаємо, чи ця зустріч відбудеться", - підсумував журналіст.

Росія
Китай
Володимир Путін
Дональд Трамп
США
Суботній політклуб
Віталій Портников
переговори з РФ
Сі Цзиньпін
2025, неділя
19 жовтня
00:42
Оновлено
Вбитий у Дубліні вихідцем з Сомалі українець Вадим Давиденко
Мріяв займатися кібербезпекою та допомагати Україні: ким був вбитий сомалійцем в Ірландії український юнак Вадим Давиденко
00:27
Джозефіна Джексон у рекламі компанії "Ковальська"
Виробника бетона оштрафували за рекламу із Джозефіною Джексон, - ЗМІ
00:03
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація у ніч на 19 жовтня
00:00
Дональд Трамп
"США не потерплять наркотерористів": Трамп повідомив про знищення підводного човна, який перевозив наркотики
2025, субота
18 жовтня
23:54
трамп путін
Путін у розмові з Трампом знову просив увесь Донбас в обмін на ТОТ Запоріжжя й Херсонщини, - Wasingfton Post
23:41
Світлана Лобода
Лобода виступила на весіллі футболіста Хайкіна, що "пишається російським паспортом", - блогер
23:28
Польські прикордонники знайшли тунель на кордоні з Білоруссю
22:44
Трамп та Керолайн Левітт на борту президентського лайнера
Чому Трамп пропонує Україні та РФ "визнати реалії на полі бою просто зараз": що каже речниця Білого дому
22:40
Оновлено
РФ вперше завдала удару КАБом по місту Лозова на Харківщині: 6 людей постраждали
22:38
Ексклюзив
Віталій Портников
Мирної угоди між Україною та РФ не буде ще довго, - Портников
22:33
Від початку доби на фронті відбулося 116 боїв, найгарячіше - на Покровському напрямку
22:17
У Черкасах дві церкви досі залишаються під контролем Московського патріархату, - капелан
21:40
Речниця президентської адміністрації США Керолайн Левітт
"Твоя мама обрала": як прессекретарка Трампа Левітт відповіла на запитання про те, чому зустріч з Путіним буде у Будапешті, де 94-го Україну позбавили ядерного арсеналу
21:17
Загальноамериканська акція No Kings (18.10.2025)
У різних містах США стартували тисячі мітингів "No Kings" проти політики Трампа
20:51
Наслідки шторму на Алясці
Західна Аляска оговтується після потужного шторму "Халонг": триває завершення евакуації та оцінка збитків
20:12
Кабмін створив Координаційний центр інженерного захисту, що займеться захистом інфраструктури від російських обстрілів
20:05
Оновлено
"Полісся" - "Шахтар", Микола Матвієнко ( з м'ячем)
"Динамо" вп'яте втратило перемогу, цього разу у поєдинку з "Зорею", "Кривбас"розбив "Рух" та очолив турнірну таблицю, а "Шахтар" не впорався з "Поліссям". Результати й розклад матчів 9-го туру УПЛ
20:03
OPINION
Про спадок УПА
19:25
Ексклюзив
ЗАЕС
Запорізьку АЕС можуть під'єднати до української та російської енергосистеми одночасно, - ексміністр Плачков
18:49
На борту китайського авіалайнера загорівся павербанк, що знаходився в особистих речах пасажирів
На борту Air China загорівся павербанк: літак екстрено посадили в Шанхаї
18:47
Ексклюзив
Ігор Айзенберг
Шатдаун у США, скоріше за все, буде рекордним, - професор Айзенберг
18:32
Дональд Трамп і Кім Чен Ин
Трамп знову прагне зустрічі з Кім Чен Ином — у США обговорюють можливий саміт в Азії
18:16
затонулий підводний човен
Росія планує підняти з дна арктичних морів затонулі атомні підводні човни: кошти заклали у бюджет РФ на 2026
18:06
OPINION
Ми не маємо судового механізму встановлення істини
17:52
Ексклюзив
Дмитро Снєгирьов
Якщо "томагавки" будуть обслуговувати американці, це стане по-суті прямою участю США у війні, - військовий експерт Снєгирьов
17:48
світло
На Дніпровщині, Полтавщині, Харківщині, Кропивниччині задіяли екстренні відключення електроенергії, на Чернігівщині світло вимикають погодинно
17:06
"Громадська платформа". Фото з відкритих джерел
У Варшаві спробували підпалити офіс "Громадянської платформи"
16:51
Огляд
панорама Києва
Ціни на житло в Києві різняться втричі, залежно від району: де найдешевші квартири з ремонтом
16:41
Інтерв’ю
Французький режисер Бертран Норман: Українці показують справжню ціну миру
16:32
Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц
Мерц: візит до Вашингтону не був таким, на який сподівався Зеленський, й тому Україна потребуватиме ще більшої допомоги від Європи
16:12
президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Стармер запропонував створити план Трампа для України і Росії за аналогією з його планом для Ізраїлю та Сектора Гази, - Axios
16:02
OPINION
Відкинути очікування. Не буде остаточного миру
15:25
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп вважає, що розставив капкан: Чаленко про зустріч у Будапешті
15:08
МВФ
МВФ вимагає від НБУ девальвувати гривню, - Bloomberg
14:49
OpenAI
ChatGPT запустить нову функцію "для дорослих"
14:37
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Відстрочку для батьків дітей з інвалідністю відтепер можна оформити у "Резерв+"
14:04
OPINION
Підстави для російських військових ультиматумів відсутні
13:58
Служба зовнішньої розвідки: РФ активно вербує "одноразових" шпигунів у країнах Європи
13:53
Ексклюзив
Грузія, біля будівлі парламенту
Революція в Грузії неможлива через недовіру суспільства до організаторів, - експерт-міжнародник Іналішвілі
13:22
Громадянин Латвії Александр Вабікс, що накинувся у Латвії на україномовну родину
"Допоки твоя дитина не отримала ушкодження!" У Швейцарії російськомовний вимагав від україномовної родини вийти з вагона потяга й поліз битися
Більше новин
