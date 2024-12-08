Трамп припустив зменшення військової допомоги Україні з 20 січня
Новообраний президент США Дональд Трамп припустив зменшення військової допомоги Україні після повернення до влади
Про це повідомляє NBC News.
Зазначається, що в інтерв'ю "Meet the Press" Трамп зазначив, що активно намагається закінчити війну Росії проти України.
При цьому він додав, що Україна, "можливо", може очікувати, що не отримає стільки військової допомоги від США, коли він повернеться до влади.
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В NBC News також зазначили, що Трамп не став брати на себе зобов'язання щодо збереження США в НАТО – європейському військовому союзі, який є оплотом проти Росії з часів Другої світової війни.
Втім, він підкреслив, що він збереже роль Америки в НАТО, якщо учасники "будуть платити за своїми рахунками".
- Раніше Дональд Трамп заявив, що Україна та її лідер Володимир Зеленський хотіли б укласти угоду з Росією, аби зупинити війну, яку він назвав "божевіллям".
- Також нагадаємо, що напередодні президент України Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном. Зокрема, Зеленський назвав розмову з американським колегою "хорошою і продуктивною". Під час зустрічі лідери спілкувалися про ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Президент зазначив, що "всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо".
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