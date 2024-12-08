Трамп припустив зменшення військової допомоги Україні з 20 січня

Про це повідомляє NBC News.

Зазначається, що в інтерв'ю "Meet the Press" Трамп зазначив, що активно намагається закінчити війну Росії проти України.

При цьому він додав, що Україна, "можливо", може очікувати, що не отримає стільки військової допомоги від США, коли він повернеться до влади.

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В NBC News також зазначили, що Трамп не став брати на себе зобов'язання щодо збереження США в НАТО – європейському військовому союзі, який є оплотом проти Росії з часів Другої світової війни.

Втім, він підкреслив, що він збереже роль Америки в НАТО, якщо учасники "будуть платити за своїми рахунками".