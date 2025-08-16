Трамп про ймовірність візиту у РФ: "Мене критикуватимуть, але це можливо"
Після переговорів на Алясці 16 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливу наступну зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві
Про це він сказав на спільній пресконференції за підсумками переговорів.
"Пане президенте, ми дуже скоро з вами поговоримо і, ймовірно, дуже скоро знову побачимося. Дуже дякую, Владімір", - сказав Трамп наприкінці перемовин.
У відповідь Путін запропонував зустрітися наступного разу в російській столиці.
Президент США не відкинув цю можливість, але визнав, що така поїздка викличе критику.
"О, це цікаво. Я не знаю. Мене трохи критикуватимуть за це, але я думаю, що це можливо. Дякую", - відповів американський лідер.
Що передувало
Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає".
Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково із президентом Володимиром Зеленським та іншими.
Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі.
"Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.
- Біла Церква
