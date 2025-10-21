Трамп розпочав реконструкцію Білого дому: з’явиться нова зала урочистостей

Про це Трамп написав у себе в соцмережі Truth Social.

20 жовтня будівельники знесли частину фасаду східного крила, щоб розпочати роботи над новим приміщенням. За словами Трампа, проєкт стане "одним із найвеличніших архітектурних оновлень Білого дому за останні десятиліття".

Трамп зазначив, що понад 150 років жодному президенту не вдалося реалізувати цю ідею, хоча "кожен мріяв мати власну бальну залу для державних урочистостей".

"Для мене велика честь бути першим лідером, який розпочав цей необхідний проєкт", — додав він.

Реконструкцію фінансують приватні донори та благодійники. Серед спонсорів — сам президент США.

Згідно з попередніми планами, вартість будівництва оцінюється приблизно у 200 мільйонів доларів. Нове приміщення розташують поряд зі східним крилом, де наразі знаходяться офіси першої леді Меланії Трамп та інших ключових співробітників адміністрації. На час реконструкції вони тимчасово працюватимуть в іншому місці.

Архітектурно зала поєднуватиметься зі стилем історичної резиденції. За візуалізаціями, інтер’єр доповнять кришталеві люстри, мармурові колони та позолочені деталі, що підкреслюватимуть класичну елегантність Білого дому.

Проєкт має завершитися упродовж двох років.