Трамп розпочав реконструкцію Білого дому: з’явиться нова зала урочистостей
У Вашингтоні стартувала масштабна реконструкція Білого дому — президент США Дональд Трамп ініціював зведення великої бальної зали поруч із східним крилом резиденції
Про це Трамп написав у себе в соцмережі Truth Social.
20 жовтня будівельники знесли частину фасаду східного крила, щоб розпочати роботи над новим приміщенням. За словами Трампа, проєкт стане "одним із найвеличніших архітектурних оновлень Білого дому за останні десятиліття".
Трамп зазначив, що понад 150 років жодному президенту не вдалося реалізувати цю ідею, хоча "кожен мріяв мати власну бальну залу для державних урочистостей".
"Для мене велика честь бути першим лідером, який розпочав цей необхідний проєкт", — додав він.
Реконструкцію фінансують приватні донори та благодійники. Серед спонсорів — сам президент США.
Згідно з попередніми планами, вартість будівництва оцінюється приблизно у 200 мільйонів доларів. Нове приміщення розташують поряд зі східним крилом, де наразі знаходяться офіси першої леді Меланії Трамп та інших ключових співробітників адміністрації. На час реконструкції вони тимчасово працюватимуть в іншому місці.
Архітектурно зала поєднуватиметься зі стилем історичної резиденції. За візуалізаціями, інтер’єр доповнять кришталеві люстри, мармурові колони та позолочені деталі, що підкреслюватимуть класичну елегантність Білого дому.
Проєкт має завершитися упродовж двох років.
- У вівторок, 21 жовтня, Дональд Трамп знову нагадав, що він і його країна зупинили 8 війн і водночас анонсував завершення 9-ї.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.95
- EUR Купівля 48.28Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе