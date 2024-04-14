Трамп: якби я був президентом, Іран не напав би на Ізраїль

Про це повідомляє The Hill.

"Я хочу сказати, що Бог благословить народ Ізраїлю - він зараз під ударом, - заявив Трамп. - Це тому, що ми проявляємо велику слабкість. Цього б не сталося".

Він запевнив, що цього нападу не сталося б, якби він були при владі.

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"Ми надсилаємо нашу абсолютну підтримку всім, хто опинився в небезпеці. Це напад, який не повинен був статися", - додав він. - Я відроджу американську силу за кордоном, і ми відновимо американську силу вдома"

Експрезидент неодноразово заявляв, що нинішня напруженість за кордоном не виникла б під його керівництвом. Так, у жовтні він заявив, що існує "нульова ймовірність" несподіваного нападу ХАМАСу на Ізраїль, стверджуючи, що ці напади є результатом того, що США вважаються "слабкими й неефективними".