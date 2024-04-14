Трамп: якби я був президентом, Іран не напав би на Ізраїль
Експрезидент Трамп розкритикував президента Байдена через нещодавню атаку Ірану на Ізраїль, стверджуючи, що цього б не сталося, якби він все ще перебував в Овальному кабінеті
Про це повідомляє The Hill.
"Я хочу сказати, що Бог благословить народ Ізраїлю - він зараз під ударом, - заявив Трамп. - Це тому, що ми проявляємо велику слабкість. Цього б не сталося".
Він запевнив, що цього нападу не сталося б, якби він були при владі.
Читайте також: Напад Ірану на Ізраїль: реакція світу
"Ми надсилаємо нашу абсолютну підтримку всім, хто опинився в небезпеці. Це напад, який не повинен був статися", - додав він. - Я відроджу американську силу за кордоном, і ми відновимо американську силу вдома"
Експрезидент неодноразово заявляв, що нинішня напруженість за кордоном не виникла б під його керівництвом. Так, у жовтні він заявив, що існує "нульова ймовірність" несподіваного нападу ХАМАСу на Ізраїль, стверджуючи, що ці напади є результатом того, що США вважаються "слабкими й неефективними".
- Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану. Читайте хронологію подій тут!.
- Після телефонної розмови з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу президент США Джо Байден скликає лідерів країн G7, щоб скоординувати спільну дипломатичну відповідь на атаку Ірану на Ізраїль.
- Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що іранський безпілотний і ракетний удар по Ізраїлю показує, що Іран вчиться у росіян і хуситів розробляти більш небезпечні та ефективні комбінації ударів.
- Міністерства закордонних справ Росії та Білорусі не висловили засудження іранського нападу на Ізраїль попри те, що атаку засудили низка європейських лідерів, зокрема й МЗС України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.14 Купівля 39.14Продаж 39.61
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе