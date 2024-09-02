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Трамп заявив, що мав "повне право" втручатися у президентські вибори 2020 року

Світлана Кравченко
2 вересня, 2024 понедiлок
09:00
Світ Дональд Трамп

Колишній президент США і кандидат на посаду очільника Білого дому від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що він мав "повне право" втручатися у вибори президента у 2020 році

Зміст

Про це пише CNN.

"Це таке божевілля, що мої рейтинги зростають. Хто таке чув - вас звинувачують у втручанні в президентські вибори, де ви маєте повне право це робити", - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News.

Експрезидент додав, що попри ці звинувачення, його рейтинги зростають.

  • Нещодавно окружний суддя США Таня Чуткан відхилила клопотання адвокатів Трампа щодо закриття справи про втручання у вибори у 2020 році.
Теги:
Кримінал
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
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