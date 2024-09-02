Трамп заявив, що мав "повне право" втручатися у президентські вибори 2020 року
Колишній президент США і кандидат на посаду очільника Білого дому від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що він мав "повне право" втручатися у вибори президента у 2020 році
Про це пише CNN.
"Це таке божевілля, що мої рейтинги зростають. Хто таке чув - вас звинувачують у втручанні в президентські вибори, де ви маєте повне право це робити", - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News.
Експрезидент додав, що попри ці звинувачення, його рейтинги зростають.
- Нещодавно окружний суддя США Таня Чуткан відхилила клопотання адвокатів Трампа щодо закриття справи про втручання у вибори у 2020 році.
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