Трамп заявив, що мав "повне право" втручатися у президентські вибори 2020 року

Про це пише CNN.

"Це таке божевілля, що мої рейтинги зростають. Хто таке чув - вас звинувачують у втручанні в президентські вибори, де ви маєте повне право це робити", - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News.

Експрезидент додав, що попри ці звинувачення, його рейтинги зростають.