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У США суд відхилив клопотання адвокатів Трампа про закриття справи щодо втручання у вибори

Ксенія Золотова
4 серпня, 2024 неділя
10:05
Світ Дональд Трамп

Окружний суддя США Таня Чуткан відхилила клопотання адвокатів експрезидента Дональда Трампа щодо закриття справи про втручання у вибори у 2020 році

Зміст

Про це повідомляє BBC.

У клопотанні про його відхилення адвокати Трампа стверджували, що він був виділений для судового переслідування, тоді як інші люди, які сумнівалися в результатах виборів, не були.

Його адвокати також припустили, що політичні опоненти Трампа розпочали кримінальне переслідування, щоб запобігти йому переобранню.

Обидва аргументи були відхилені, а суддя Чаткан написала у своєму рішенні, що Трампа звинуватили не лише в оскарженні результатів, а тому, що він зробив "свідомо неправдиві заяви для сприяння злочинній змові та для перешкоджання процедурі сертифікації виборів".

Вона також розкритикувала його адвокатів за неправильне тлумачення новин, які вони цитували у своїй заяві, додавши, що вони були неправі, стверджуючи, що вони демонструють політичні мотиви обвинувачення.

Суддя Чуткан призначила нове слухання на 16 серпня, щоб обговорити подальші кроки у справі.

Трампа звинувачують у спробі скасувати результати президентських виборів у 2020 році. Експрезидент заперечує свою провину і звинувачує у "переслідуванні" адміністрацію Байдена.

Справу повернули до федерального суду у Вашингтоні, округ Колумбія, після рішення Верховного суду.

  • Захисниця експрезидента США Дональда Трампа Сідні Пауел зізналась у незаконному втручанні в виборчий процес на президентських виборах 2020 року, щоб сфальсифікувати результати голосування.

Теги:
Кримінал
вибори
Дональд Трамп
вибори у США
США
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