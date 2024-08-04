У США суд відхилив клопотання адвокатів Трампа про закриття справи щодо втручання у вибори

Про це повідомляє BBC.

У клопотанні про його відхилення адвокати Трампа стверджували, що він був виділений для судового переслідування, тоді як інші люди, які сумнівалися в результатах виборів, не були.

Його адвокати також припустили, що політичні опоненти Трампа розпочали кримінальне переслідування, щоб запобігти йому переобранню.

Обидва аргументи були відхилені, а суддя Чаткан написала у своєму рішенні, що Трампа звинуватили не лише в оскарженні результатів, а тому, що він зробив "свідомо неправдиві заяви для сприяння злочинній змові та для перешкоджання процедурі сертифікації виборів".

Вона також розкритикувала його адвокатів за неправильне тлумачення новин, які вони цитували у своїй заяві, додавши, що вони були неправі, стверджуючи, що вони демонструють політичні мотиви обвинувачення.

Суддя Чуткан призначила нове слухання на 16 серпня, щоб обговорити подальші кроки у справі.

Трампа звинувачують у спробі скасувати результати президентських виборів у 2020 році. Експрезидент заперечує свою провину і звинувачує у "переслідуванні" адміністрацію Байдена.

Справу повернули до федерального суду у Вашингтоні, округ Колумбія, після рішення Верховного суду.