У США суд відхилив клопотання адвокатів Трампа про закриття справи щодо втручання у вибори
Окружний суддя США Таня Чуткан відхилила клопотання адвокатів експрезидента Дональда Трампа щодо закриття справи про втручання у вибори у 2020 році
Про це повідомляє BBC.
У клопотанні про його відхилення адвокати Трампа стверджували, що він був виділений для судового переслідування, тоді як інші люди, які сумнівалися в результатах виборів, не були.
Його адвокати також припустили, що політичні опоненти Трампа розпочали кримінальне переслідування, щоб запобігти йому переобранню.
Обидва аргументи були відхилені, а суддя Чаткан написала у своєму рішенні, що Трампа звинуватили не лише в оскарженні результатів, а тому, що він зробив "свідомо неправдиві заяви для сприяння злочинній змові та для перешкоджання процедурі сертифікації виборів".
Вона також розкритикувала його адвокатів за неправильне тлумачення новин, які вони цитували у своїй заяві, додавши, що вони були неправі, стверджуючи, що вони демонструють політичні мотиви обвинувачення.
Суддя Чуткан призначила нове слухання на 16 серпня, щоб обговорити подальші кроки у справі.
Трампа звинувачують у спробі скасувати результати президентських виборів у 2020 році. Експрезидент заперечує свою провину і звинувачує у "переслідуванні" адміністрацію Байдена.
Справу повернули до федерального суду у Вашингтоні, округ Колумбія, після рішення Верховного суду.
- Захисниця експрезидента США Дональда Трампа Сідні Пауел зізналась у незаконному втручанні в виборчий процес на президентських виборах 2020 року, щоб сфальсифікувати результати голосування.
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