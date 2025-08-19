Трамп заявив, що не дзвонив Путіну в присутності лідерів ЄС, бо це "було б неповагою"
Президент США Дональд Трамп зазначив, що під час його розмови з російським диктатором Володимиром Путіним не було інших людей у кімнаті
Про це він сказав в інтервʼю Fox News.
Ведучий поцікавився, якою була реакція інших людей у кімнаті та самого російського диктатора, коли Дональд Трамп подзвонив Володимиру Путіну.
"Я не телефонував Путіну перед європейськими лідерами. Я думав, що це було б неповагою до Путіна. І Путін не розмовляв би у присутності інших людей. Не було жодної комунікації з Білим домом роками. Роками. Він не спілкувався ні з ким з Білого дому роками", - відповів президент США.
- Президент США Дональд Трамп за результатами зустрічі з очільником України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами телефонував російському диктатору Володимиру Путіну.
