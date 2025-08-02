Трамп заявив, що США повністю готові до потенційної ядерної війни з Росією

Про це Трамп заявив в інтерв'ю журналістам, передає The White House.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва має у своєму розпорядженні ядерні можливості, які залишилися ще з радянських часів, і може застосувати їх у крайньому разі.

У відповідь на це президент США Дональд Трамп повідомив, що віддав наказ про перекидання атомних підводних човнів, посилаючись на загрозу з боку Медведєва. Пізніше, спілкуючись із журналістами біля Білого дому, він пояснив свій крок:

"Прозвучала погроза, і ми вважаємо її неприйнятною. Я маю діяти обережно — це питання безпеки наших громадян. Її озвучив колишній президент Росії, і ми повинні захищати свій народ", — зазначив Трамп.

Коментуючи допис Медведєва, Трамп фактично заявив про готовність США до ескалації, зокрема й до ядерного сценарію:

"Він говорив про ядерну зброю. Коли хтось говорить про ядерну зброю, ми повинні бути готовими до цього і ми повністю готові", — заявив американський президент.