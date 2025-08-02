Трамп заявив, що США повністю готові до потенційної ядерної війни з Росією
Президент США Дональд Трамп відповів на погрози заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, заявивши, що США повністю готові до потенційної ядерної війни з РФ
Про це Трамп заявив в інтерв'ю журналістам, передає The White House.
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва має у своєму розпорядженні ядерні можливості, які залишилися ще з радянських часів, і може застосувати їх у крайньому разі.
У відповідь на це президент США Дональд Трамп повідомив, що віддав наказ про перекидання атомних підводних човнів, посилаючись на загрозу з боку Медведєва. Пізніше, спілкуючись із журналістами біля Білого дому, він пояснив свій крок:
"Прозвучала погроза, і ми вважаємо її неприйнятною. Я маю діяти обережно — це питання безпеки наших громадян. Її озвучив колишній президент Росії, і ми повинні захищати свій народ", — зазначив Трамп.
Коментуючи допис Медведєва, Трамп фактично заявив про готовність США до ескалації, зокрема й до ядерного сценарію:
"Він говорив про ядерну зброю. Коли хтось говорить про ядерну зброю, ми повинні бути готовими до цього і ми повністю готові", — заявив американський президент.
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