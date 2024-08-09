Трамп заявив, що закінчить війну в Україні ще до того, "як потрапить у Білий дім"
Дональд Трамп заявив, що, якщо його знову оберуть на посаду президента США, він зможе домовитись про мир в Україні ще до своєї інавгурації
Про це повідомляє Breitbart News.
"Я хочу, щоб вона (війна РФ проти України - ред.) була врегульована", - наголосив Трамп.
За його словами, він добре знає президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського і вірить, що зможе домовитися про мир, щоб покласти край "смерті" і "руйнуванню", якщо його знову оберуть на посаду 5 листопада.
"Я дуже добре знаю президента Путіна. Я хочу, щоб смерть зупинилася. Є смерть і є руйнування. Вони руйнують всю структуру певної частини світу. Я хочу, щоб це було предметом переговорів і щоб це було зроблено", - додав він.
Водночас, на переконання Трампа, його опонентка Камала Гарріс вкладатиме сотні мільярдів доларів американських податків на продовження війни, замість того, щоб припинити її.
Крім того, Трамп висловив сподівання, що в разі перемоги йому вдасться укласти мирну угоду, яка покладе край війні, в період між виборами 5 листопада і інавгурацією 20 січня 2025 року.
"Я хочу вирішити цю проблему, і я зможу її вирішити. І я хотів би зробити це до того, як потраплю в Білий дім після того, як стану обраним президентом", - підсумував колишній президент США.
- За результатами опитування Ipsos, віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа з результатом 42% проти 37% в загальнонаціональному опитуванні щодо виборів у США.
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