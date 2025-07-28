"Трамп зʼїв фон дер Ляєн на сніданок": Орбан висловився про торговельну угоду США та ЄС

Його слова цитує Sky News.

"Це не угода... Дональд Трамп з'їв фон дер Ляєн на сніданок. Це те, що сталося, і ми підозрювали, що це станеться, оскільки президент США у важкій вазі, коли справа доходить до переговорів, тоді як мадам президент - напівлегка вага", – заявив Орбан.

За його словами, позиція глави Штатів набагато сильніша, коли фон дер Ляєн – завжди слабша.