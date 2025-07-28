"Трамп зʼїв фон дер Ляєн на сніданок": Орбан висловився про торговельну угоду США та ЄС
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на підписану 27 липня торговельну угоду Сполучених Штатів та Євросоюзу, сказавши, що Дональд Трамп "зʼїв на сніданок" президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн
Його слова цитує Sky News.
"Це не угода... Дональд Трамп з'їв фон дер Ляєн на сніданок. Це те, що сталося, і ми підозрювали, що це станеться, оскільки президент США у важкій вазі, коли справа доходить до переговорів, тоді як мадам президент - напівлегка вага", – заявив Орбан.
За його словами, позиція глави Штатів набагато сильніша, коли фон дер Ляєн – завжди слабша.
- 27 липня 2025 року Сполучені Штати Америки та Європейський Союз досягли торговельної угоди, що має запобігти потенційно руйнівній митній війні між двома найбільшими економіками світу.
- Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ця угода запобігла удару по експортно-орієнтованій економіці його країни, зокрема – по автомобільній промисловості.
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