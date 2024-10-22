ЦАХАЛ стверджує, що знайшов під лікарнею у Бейруті бункер "Хезболли", повний "готівки та золота"
Ізраїльські військові заявили, що знайшли підземний бункер, повний "готівки та золота", під Сахельською лікарнею у південному Бейруті, який, за їхніми словами, належав колишньому лідеру "Хезболли" Хасану Насраллі
Про це інформує EuroNews.
Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські агенти виявили бункер під головною лікарнею Сахеля в бейрутському районі Дахія, який є опорним пунктом "Хезболли".
Директор лікарні Фаді Аламе заперечив наявність тунелів під лікарнею і заявив, що зараз проводиться евакуація медзакладу.
Аламе, який також є депутатом ліванського парламенту, заявив, що під лікарнею, яка функціонує вже 42 роки, є лише підземні операційні. Він закликав ліванську армію та інші органи влади провести незалежну перевірку.
За його словами, лікарня є приватним закладом і не пов’язана з жодною політичною силою.
Водночас Хагарі звинуватив Іран у надсиланні "валіз з готівкою і золотом" до іранського посольства в Бейруті, заявивши, що ці гроші йдуть безпосередньо до "Хезболли".
Він додав, що ЦАХАЛ ліквідував кількох керівників "Хезболли", відповідальних за ці перекази.
- У ніч на понеділок, 21 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила авіаудари по філіях організації у Бейруті, яку звинувачують у фінансуванні "Хезболли".
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