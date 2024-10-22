ЦАХАЛ стверджує, що знайшов під лікарнею у Бейруті бункер "Хезболли", повний "готівки та золота"

Про це інформує EuroNews.

Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські агенти виявили бункер під головною лікарнею Сахеля в бейрутському районі Дахія, який є опорним пунктом "Хезболли".

Директор лікарні Фаді Аламе заперечив наявність тунелів під лікарнею і заявив, що зараз проводиться евакуація медзакладу.

Аламе, який також є депутатом ліванського парламенту, заявив, що під лікарнею, яка функціонує вже 42 роки, є лише підземні операційні. Він закликав ліванську армію та інші органи влади провести незалежну перевірку.

За його словами, лікарня є приватним закладом і не пов’язана з жодною політичною силою.

Водночас Хагарі звинуватив Іран у надсиланні "валіз з готівкою і золотом" до іранського посольства в Бейруті, заявивши, що ці гроші йдуть безпосередньо до "Хезболли".

Він додав, що ЦАХАЛ ліквідував кількох керівників "Хезболли", відповідальних за ці перекази.